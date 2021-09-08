تربیت ناکافی مدیر انقلابی عامل عدم تحقق دولت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نعمت‌الله آزموده عصر چهار شنبه در جمع اساتید حوزه علمیه خراسان شمالی، با اشاره به اهمیت ریل‌گذاری درست برای حرکت انقلاب، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اهمیت بازسازی اداری تأکید کرده‌اند که باید همت‌ها را بر بازسازی انقلابی و البتّه عقلانی و فکورانه در همه عرصه‌های مدیریتی اعم از بخش‌های اقتصادی، سازندگی و سیاسی متمرکز کرد تا در همه این بخش‌ها تحرّک انقلابی به وجود بیاید.

مدیر مدرسه علمیه تخصصی امام خامنه‌ای بجنورد ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران انقلابی متمایز از سایر انقلاب‌ها بوده و یکی از وجوه تمایز آن جامع‌الاطراف بودن آن است؛ یعنی انقلابی است که به همه عرصه‌های زندگی انسان‌ها و جامعه توجه دارد و انقلابی در ابعاد عقیدتی و اخلاقی و فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی، اقتصادی، قضائی و دفاعی و مدیریتی است.

وی با تأکید بر اینکه تردیدی نیست که توجه به ابعاد غیر از تحقق همه ابعاد است، تصریح کرد: تحقق همه ابعاد پیش‌گفته منوط به تحقق فرایند پنج‌گانه انقلاب اسلامی است.

حجت‌الاسلام آزموده اضافه کرد: قطعاً انقلاب اسلامی در گام اول خود تحولات زیادی را در ابعاد مختلف در ایران اسلامی پدید آورده است که جز افتخارات بی‌بدیل بزرگ‌ترین انقلاب معاصر است؛ اما رسوخ فرهنگ انقلاب اسلامی در تمام وجوه زندگی ایرانیان نیازمند تحقق دولت اسلامی است که مرحله سوم در فرایند تحقق تمدن نوین اسلامی است.

مدیر مدرسه علمیه تخصصی امام خامنه‌ای بجنورد خاطرنشان کرد: اگرچه انقلاب اسلامی در دو حلقه پیروزی انقلاب و تأسیس نظام اسلامی به اهداف اساسی خود دست یافته است؛ اما چنانچه رهبر حکیم انقلاب بارها فرموده‌اند ما در مرحله تحقق دولت اسلامی دچار کندی و اختلال در حرکت هستیم.

وی افزود: علت این اختلال و کندی حرکت در دو بخش عمده است؛ نخست تربیت به‌اندازه مدیر انقلابی، مؤمن و کار بلد و دوم تحول عمیق در ساختار اداری کشور.

آزموده در انتها گفت: این دو علت در حال حاضر دلایل اصلی مشکلات کنونی فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی است.