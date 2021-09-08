تسلیت ولایتی در پی درگذشت برادر همسر رهبر انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بینالملل در گذشت حاج محمد خجسته را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت ولایتی به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
محضر گرانقدر حضرت آیتالله العظمی خامنهای (دامت افاضاته)
رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی
سلام علیکم
ضایعه درگذشت جناب آقای حاج محمد خجسته باقرزاده، برادر بزرگوار همسر مکرمه حضرتعالی موجب تأثر و تأسف فراوان گردید.
ضمن عرض تسلیت به محضر شریف مستطاب عالی، بیت معزز، جناب آقای دکتر خجسته، فرزندان آن مرحوم و سایر بازماندگان و بستگان، از خداوند متعال برای آن فقید سعید غفران و رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت مینمایم.
علیاکبر ولایتی
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