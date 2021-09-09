گسترش سویه لامبدا در جهان/ مصرف روزانه گردو و کاهش کلسترول بد

به گزارش خبرنگار مهر، مهم‌ترین اخبار منتشرشده در حوزه بهداشت، درمان و تغذیه در سطح جهان به شرح زیر بوده‌اند:

عدم ایجاد مصونیت در ۲۰ درصد افراد واکسینه شده کووید ۱۹

نتایج یک مطالعه نشان می‌دهد که حدود ۲۰ درصد از بهبودیافتگان کووید ۱۹ یا حتی افراد واکسینه شده، سیستم ایمنی شأن به طورکامل در مقابل کروناویروس مصون نمی‌شود.

خوردن روزانه گردو موجب کاهش کلسترول بد می‌شود

محققان دریافتند گنجاندن گردو در رژیم غذایی کلسترول کل را کاهش داده و سطح کلسترول بد موسوم به LDL را هم کاهش می‌دهد.

فواید و اهمیت مصرف ویتامین C برای بدن

با توجه بر شیوع مرگبار کروناویروس، فواید مصرف ویتامین C در رژیم غذایی روزانه از سوی متخصصان برجسته شده است.

سویه مهاجم لامبدا به زودی سراسر جهان را دربرمی گیرد

محققان هشدار می‌دهند که به زودی سویه لامبدا که به مراتب از سویه دلتا واکسن گریزتر است جهان را فرامی گیرد.