افزایش خطر حمله ناگهانی قلبی در افراد مبتلا به HIV

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، مرگ ناگهانی قلبی زمانی اتفاق می‌افتد که تپش قلب به طور غیرمنتظره و به دلیل نقص الکتریکی ناگهانی متوقف می‌شود.

دکتر «متیو فریبرگ»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه واندربیلت تنسی، در این باره می‌گوید: «افراد مبتلا به HIV در حال حاضر بیشتر در معرض خطر حمله قلبی، سکته مغزی، نارسایی قلبی، لخته شدن خون در ریه‌ها و بیماری عروق محیطی هستند.»

برای انجام این مطالعه، داده‌های بیش از ۱۴۴ هزار سرباز آمریکایی با میانگین سنی ۵۰ سال تحت مطالعه قرار گرفتند. حدود یک سوم آنها مبتلا به HIV بودند.

در طول میانگین ۹ سال پیگیری وضعیت این افراد، ۳۰۳۵ سرباز فوت کردند که ۲۶ درصدشان مبتلا به HIV بودند.

محققان دریافتند که خطر مرگ ناگهانی قلبی در کل افراد مبتلا بهHIV ، ۱۴ درصد بیشتر است.

محققان تاکید دارند توجه به عوامل خطر مرتبط با HIV و بیماری‌های قلبی برای جلوگیری از مرگ ناگهانی قلبی در بیماران مبتلا به HIV ضروری است.