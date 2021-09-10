به گزارش خبرنگار مهر بهرام عین‌الهی شب گذشته در جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونای استان قزوین که در سالن شهید امامی برگزار شد اظهار کرد: وقتی دولت را تحویل گرفتیم واکسن نداشتیم و ذخیره صفر بود اما همراهی و ورود شخص رئیس جمهور و معاون اول باعث شد تا امروز شاهد سیل واکسن به کشور باشیم.

وی با بیان اینکه تا پایان تیرماه تنها ۵ میلیون واکسن تزریق شده بود افزود: امروز حدود ۳۲ میلیون دز واکسن تزریق شده و تا پایان شهریور نیز میزان زیادی واکسن وارد کشور خواهد شد و اصلاً جای نگرانی وجود ندارد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: امروز همه دنبال ایفای نقش برای مبارزه با کرونا هستند و این تفکر ایثارگری در مردم را باید قدر بدانیم.

وی تأکید کرد: با همدلی و شور و انگیزه‌ای که بین مردم وجود دارد ظرف چند ماه آینده دیگر کرونا مثل امروز نخواهد بود و دیگر مردم را محدود نخواهیم کرد.

عین الهی تصریح کرد: به دلیل کرونا، آموزش آسیب جدی دیده و نیاز است با واکسیناسیون دانشجویان و اساتید برای بازگشایی دانشگاه‌ها در استان اقدام فوری انجام شود و شاهد بازگشایی دانشگاه‌ها در اوایل مهرماه باشیم.

وی گفت: تمامی کارگران استان بدون محدودیت سنی شامل واکسیناسیون خواهند شد و استان می‌تواند سریعاً نسبت به واکسیناسیون این افراد اقدام کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: سرمایه گذاری در بهداشت به مراتب به صرفه تر از هزینه کرد برای درمان است و باید به دنبال سرمایه گذاری در حوزه بهداشت و پیشگیری باشیم.

وی تأکید کرد: درمان باید مأموریت گرا باشد و در همین راستا نکاتی همچون بهداشت کار در استانی که صنعتی است باید توجه ویژه بشود.

عین الهی خاطرنشان کرد: تعداد هیئت علمی در استان خیلی کم است و باید نسبت استاد به دانشجو در استان قزوین تغییر جدی کند.

وی با بیان اینکه استاندارد جهانی بر این است که از درمان بستری کم و درمان سرپایی افزایش یابد، عنوان کرد: اجرای طرح درمان در خانه در استان قزوین کار ارزشمندی است که در استان قزوین صورت گرفته و می‌توان به کل کشور تعمیم داد.

مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پایان تاکید کرد: به طب سنتی علمی اعتقاد داریم و می‌توان با استفاده از ظرفیت دانشگاه بین‌المللی امام خمینی این طب را بر پایه علمی رونق و توسعه داد.