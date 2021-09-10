برقراری پرواز مستقیم میان بحرین و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، شرکت هواپیمایی ملی بحرین از آغاز پروازهای مستقیم میان این کشور و رژیم صهیونیستی از ۳۰ ماه جاری میلادی خبر داد.

شرکت هواپیمایی ملی بحرین اعلام کرد که از سی‌ام سپتامبر جاری، برای نخستین بار پروازهای مستقیم به مقصد تل‌آویو را آغاز خواهد کرد.

این شرکت درباره برنامه پروازهای خود به تل‌آویو اعلام کرد که دو پرواز در هر هفته به تل‌آویو انجام خواهد داد.

طبق اعلام شرکت هواپیمایی ملی بحرین، خط جدید به تل آویو در چارچوب توافقنامه‌های سیاسی، تجاری امضا شده میان بحرین و رژیم صهیونیستی راه اندازی می‌شود.

گفتنی است که در سپتامبر ۲۰۲۰ توافق عادی سازی روابط با یکدیگر امضا کردند.