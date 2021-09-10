بازدید هوایی رئیس جمهور از معدن زغالسنگ طبس

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رئیسی صبح جمعه در سومین سفر استانی خود، از معادن زغالسنگ پروده طبس به صورت هوایی بازدید کرد.

رئیس جمهور پس از بازدید هوایی، برای شنیدن مشکلات معادن و معدنکاران این شهرستان در جمع کارگران معدن پروده طبس حاضر و با آنها به گفت و گو پرداخت.

حوضه زغالدار طبس با وسعتی بالغ بر ۳۰ هزار کیلومتر مربع ذخیره اکتشافی بیش از ۲ میلیارد تن زغال سنگ کک شو و حرارتی، غنی‌ترین و بزرگترین ناحیه زغالی ایران به شمار می‌رود.

شرکت زغال سنگ پروده طبس حدود ۷۰ درصد تولید منطقه‌ای و حدود ۴۰ درصد تولید ملی زغال سنگ را به خود اختصاص داده و به تنهایی بخش عمده نیاز باتری‌های کک سازی کشور و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به عنوان قطب فولادسازی کشور، را تأمین می‌کند.

ناحیه پروده با وسعت یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر مربع و ذخیره زمین شناسی ۱.۱ میلیارد تن زغال سنگ کک شو، یکی از چهار ناحیه حوضه زغالی طبس و بزرگترین حوضه زغال سنگ کک شو ایران است.