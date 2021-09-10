به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه کتاب هفته دفاع مقدس به مناسبت هفته دفاع مقدس از ۳۱ شهریور ماه الی ۷ مهر ماه در ۲۰۰ نقطه از شهر تهران برگزار می‌شود که از این تعداد، مدیریت ۱۰ غرفه برعهده موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.

در این نمایشگاه بیش از ۶۰۰ عنوان کتاب برگزیده از ناشران مختلف عرضه می‌شود که بیش از ۳۰ عنوان متعلق به موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.

در نمایشگاه کتاب هفته دفاع مقدس کتاب‌هایی با موضوع مقاومت، ایثار و فرهنگ شهادت در نمایشگاه کتاب هفته دفاع مقدس به علاقمندان عرضه می‌شود.

همچنین نمایشگاه کتاب هفته دفاع مقدس با همکاری موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و انجمن ناشران دفاع مقدس برپا می‌شود.