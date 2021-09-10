بررسی تأثیر موسیقی بر آثار نمایشی در«پرانتز باز»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، برنامه امشب جمعه ۱۹ شهریور ماه «پرانتز باز» از موزه بتهوون روی آنتن رادیو نمایش می رود و نام برنامه این هفته نیز از فیلم «دل شدگان» الهام گرفته شده است. همچنین این برنامه قصد دارد با اجرای گردشی در مکان های مختلف فرهنگی، آن مکان را به مردم معرفی کند.

«پرانتز باز» کاری از گروه برنامه های مستند و ترکیبی رادیو نمایش، جمعه نوزدهم شهریور ماه به تهیه کنندگی مارال دوستی، اجرای نیما رئیسی و با حضور علیرضا بهرامی، فرانک آرتا، نغمه دانش و بابک چمن آرا کارشناسان برنامه ساعت ۲۱ تا ۲۳ از آنتن رادیو نمایش پخش می شود و تأثیر موسیقی روی آثار نمایشی را مورد بررسی قرار می دهد.