محور های مواصلاتی پارس آباد به جاده های مرگ تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه پارس آباد که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کنار مزار شهدای گمنام این شهرستان برگزار شد با بیان اینکه جاده‌های مواصلاتی این شهرستان از نظر آمار حوادث جاده‌ای و مرگ و میر پر خطر ترین جاده‌های استان است اظهار کرد: با وجود آمار بالای حوادث جاده‌ای در شهرستان پارس آباد و داغدار شدن خانواده‌ها و همچنین در خواست مکرر اهالی این شهرستان جهت تجهیز و ایمن سازی محورهای مواصلاتی پاسخ و اقدام مناسبی از مسئولان ذی ربط دریافت نمی‌کنیم.

وی بر چهار بانده کردن جاده‌های مواصلاتی این شهرستان در سریع‌ترین زمان ممکن تاکید کرد و افزود: از مدیران شهرستانی و استانی و همچنین مقامات وزارت راه و شهرسازی و مجمع نمایندگان استان در خواست می‌کنیم طرح چهار بانده کردن جاده‌های این شهرستان را تسریع ببخشند تا بیش از این شاهد به سوگ نشستن خانواده‌ها در پی از دست دادن عزیزان خود در این جاده‌ها نباشیم.

امام جمعه پارس آباد با انتقاد از عدم اجرای طرح چهار بانده کردن جاده پارس آباد به سربند که سالیان سال است به مرحله عمل نرسیده است گفت: مسئولین در بازدیدهای خود به صورت مکرر قول افتتاح این جاده را داده اند اما هنوز با گذشت چندین سال این وعده عملی نشده و تلفات جاده‌ای شهرستان پارس آباد روز به روز در حال افزایش است.

حجت الاسلام باقری بنابی کمبود آب را در این شهرستان بسیار جدی عنوان کرد و افزود: بارها طی اطلاعیه‌ها مسئولین آب منطقه‌ای شهرستان اعلام کرده اند مبنی کمبود آب جدی است و کشاورزان برای کشت دوم اقدام نکنند که متأسفانه برخی کشاورزان همکاری نکردند و امروز شاهد کم آبی هستند.

وی تصریح کرد: از مسئولین آب منطقه‌ای می‌خواهم در خصوص آب مدیریت و نظارت جدی تری داشته باشند و کشاورزان نیز با مسئولین همکاری کنند تا شاهد بی آبی و خشک شدن محصولات کشاورزان نباشیم.

امام جمعه پارس آباد ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، تاکید کرد: تقوای الهی زمینه سعادت دنیا و آخرت است و دستیابی به سعادت واقعی در رعایت تقوای الهی است.