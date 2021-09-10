به گزارش خبرنگار مهر، در جریان پیک پنجم کرونا در استان بوشهر تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی در برخی روزها از ۹۰۰ نفر هم بیشتر شد و حالا شاهد روند نزولی این بیماری هستیم.

در شهریورماه تعداد بستری‌های روزانه در بخش‌های کرونایی روند کاهشی داشته و حال تعداد بیماران کرونایی در این بخش‌ها در حالی به کمتر از ۴۰۰ نفر رسیده است که طی دو ماه گذشته چنین اتفاقی روی نداده است.

آخرین زمانی که تعداد بیماران بستری در بخش‌های کرونایی این مقدار بود، ۱۳ تیرماه امسال بود که ۳۹۵ بیمار در بخش‌های کرونایی در بیمارستان‌های استان بستری بودند.

دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۷۳ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده و ۱۰۱ نفر نیز با حال خوب ترخیص شدند.

سعید کشمیری افزود: در حال حاضر ۳۹۴ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند که ۵۲ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بوده و ۲۳ نفر در وضعیت حاد بیماری هستند.

وی از فوت چهار بیمار کرونایی طی شبانه روز گذشته خبر داد و افزود: از ابتدای شیوع کرونا تا کنون هزار و ۸۸۹ نفر در استان بوشهر به علت ابتلاء به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.

دبیر ستاد مقابله با کرونا در استان بوشهر تعداد کل مبتلایان در استان بوشهر را ۸۳ هزار و ۳۵۳ نفر عنوان کرد.