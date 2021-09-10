به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در جلسه شورای اداری شهرستان آوج که به منظور معارفه امام جمعه جدید آوج برگزار شد، اظهار کرد: از خدای متعال برای امام جمعه فقید حجت الاسلام والمسلمین هاشمی که بسیار زاهد و تأثیرگذار بودند، علو درجات را مسئلت می‌کنیم که برای آوج و حوزه علمیه زحمات بسیاری را متحمل شدند.

وی ادامه داد: مرحوم هاشمی با مال و فعالیت‌های خودشان کارها را پیش می‌بردند و شخصیتی مردمی بودند که یکی از مهمترین شاخصه‌های موفقیت برای یک امام جمعه است.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: منطقه آوج، منطقه‌ای معنوی، فرهنگی و تاریخی است که پیشینه‌های تاریخی نشان می‌دهد علاقه مردم به دین ریشه تاریخی دارد و این مهم بسیار ارزشمند است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: خدای متعال در سوره جمعه فرمود ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی شما را به نماز جمعه دعوت می‌کنیم، برای آن بشتابید و معامله را رها کنید و این بیان خدای متعال نشان دهنده اهمیت نماز جمعه است.

وی تاکید کرد: برای نماز جمعه قیام همگانی لازم است، در نماز جماعت و نماز جمعه بر خلاف نماز شب، تشویق شده ایم علنی انجام دهیم و تاکید می‌کنند که دیگران را نیز با خود همراه کنید و این تاکید در نماز جمعه بیشتر است و لازم است همه نماز جماعت‌ها، مسئولان و اقشار مردم برای برپایی باشکوه نماز جمعه پای کار بیایند.

آیت‌الله عابدینی با تاکید بر اینکه امام جمعه صرفاْ امام جمعه اصول گرایان و اصلاح طلبان نیست، اظهار کرد: جایگاه امام جمعه، جایگاه پدری، هدایتگری و دلسوزی است و امام جمعه به همه اقشار جامعه تعلق دارد و وقتی جایگاه پدرانه شد، با نگاه حزبی و جناحی عمل نمی‌کند و با روح ملاطفت و ایمانی پای کار خدمت به مردم می‌آید و در این شرایط همه امام جمعه را پناه خود می‌بینند.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: رهبر فرزانه انقلاب فرمودند نماز جمعه قرارگاه معنوی، فرهنگی، تقوایی و ایمانی است و تاکید کردند امام جمعه فرمانده این قرارگاه است و این ساختار قرارگاهی را باید بسیار جدی بگیریم.

وی بیان کرد: حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم موسوی امام جمعه جدید آوج تجربیات بسیار خوبی دارند و ان‌شاءالله شاهد توفیقات ایشان در این عرصه مهم باشیم.