پایان سرریز فاضلاب کوی حافظ دزفول به رودخانه دز

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی اسماعیل سالم عصر امروز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال گودبرداری انجام شده توسط یکی از نهادها در سال‌های گذشته خط ۲۵۰ میلی‌متر انتقال فاضلاب دچار آسیب و سرریز فاضلاب کوی حافظ به رودخانه دز شده بود.

وی افزود: با توجه به اهمیت حفظ رودخانه دز و محیط زیست آن و نگرانی دوستداران محیط زیست رفع این مشکل در دستور کار قرار گرفت.

مدیر آبفای منطقه دزفول تصریح کرد: با همکاری شهرداری دزفول عملیات حفاری انجام و با ۱۵۰ متر لوله‌گذاری لوله ۲۵۰ میلی‌متر پلی‌اتیلن و همچنین ساخت ۲ دستگاه منهول توسط واحد بهره‌برداری و توسعه فاضلاب آبفا منطقه دزفول، این خط فاضلاب تعمیر و اصلاح شد تا شاهد پایان ورود فاضلاب کوی حافظ به رودخانه دز باشیم.

اسماعیل سالم، اعتبار این طرح را بالغ‌بر ۲ میلیارد ریال برشمرد و گفت: رودخانه دز یکی از نعمت‌های خدادادی و پربرکت دزفول بوده که صیانت از آن ضروری است و مجموعه آبفا منطقه دزفول در حوزه وظایف خود آماده همکاری با نهادهای مرتبط در این خصوص است.