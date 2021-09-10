پرداخت بدهی پیمانکاران اولویت دارد/ ایجاد مشوق های سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی جمعه شب در شورای اداری خراسان جنوبی اظهار کرد: خراسان جنوبی یک استان فرهنگی است و محصول اصلی و مهم آن نیروی انسانی فرهیخته است که از قدیم در خراسان حوزه‌های فرهنگی فعال بوده است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید از سرمایه انسانی و فرهنگی خود صیانت کنیم، بیان کرد: هر روستا و شهری باید توسعه یافتگی خود را داشته باشد و ارتباطات اقتصادی و اجتماعی را پیگیری کند اما باید مراقب فرهنگ اصیل ارزشمند خود نیز باشیم.

رئیسی با بیان اینکه توسعه یافتگی باید در کنار حفظ فرهنگی دینی باشد، گفت: علی رغم اینکه کارهای خوبی برای توسعه یافتگی خراسان جنوبی انجام شده ولی باز هم باید برای رفع محرومیت‌ها تلاش شود.

وی با اشاره به اینکه بدهی دولت در شرایط فعلی در بخش‌های مختلف بالا است، افزود: با این وجود پرداخت بدهی پیمانکاران اولویت دارد.

رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید به تعهدات خود به عنوان دولت پایبند باشیم، گفت: نسبت به کریدور ریلی وزیر راه و شهرسازی با بانک‌های عامل جلسه‌ای بگذارد تا مشکل حل شود و میزان پرداخت برای جاده‌های مواصلاتی و ریل اقدام شود.

رئیسی با اشاره به اینکه توزیع منابع در کشور باید به صورت عادلانه باشد، اظهار کرد: برای سال ۱۴۰۱ باید بر اساس اولویت‌ها تخصیص منابع را داشته باشیم.

وی گفت: اگر پروژه‌های نیمه فعال را فعال کنیم حتماً اشتغال‌زایی زیادی در استان صورت خواهد گرفت.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت کویر اظهار کرد: در حوزه کویر مطالعات و تحقیقات زیادی صورت گرفته که باید از این ظرفیت‌ها استفاده و بهره برداری شود تا زمینه‌ای برای رشد استان صورت گیرد.

رئیسی با تأکید بر ارزشمند بودن کار نهضت گلخانه‌ای بیان کرد: اگر در این زمینه نیاز است تخصیص اعتبار انجام شود چرا که نیاز به آب کمتری دارد و یکی از راه‌های اشتغال است.

وی با بیان اینکه در حوزه محصولات استراتژیک باید فرآوری مورد توجه قرار گیرد، یادآور شد: در حوزه فرآوری اقدامات ناقصی صورت گرفته در حالی که این موضوع می‌تواند سود بیشتری نصیب کشاورز کند موجب امید آفرینی شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه به زمان بندی برای اجرای پروژه‌ها معتقد هستم، گفت: این موضوع برای پایش نظارت مردمی و دستگاه‌ها نیز مفید است.

رئیسی با بیان اینکه امروز اعلام کردند در استان کارخانه شیر فعال نداریم، بیان کرد: وقتی یک کارخانه چون کارخانه شیر در خراسان جنوبی تعطیل شده است باید بررسی کنیم که چرا این اتفاق رخ داده است.

سند توسعه نهبندان بازنگری شود

وی با تاکید بر اینکه باید سند توسعه نهبندان بازنگری شود، بیان داشت: معاون اجرایی این موضوع را پیگیری کند تا به این منطقه توجه خاص و ویژه شود.

رئیس جمهور با اشاره به گلایه‌های کارگران معدن زغال سنگ طبس، یادآور شد: به نظر من در سطح کشور باید بازنگری‌هایی نسبت به نظام پیمان کاری داشته باشیم تا حق کارگران به معنای واقعی محقق شود چرا که در نظام اسلامی کار کارگر ارزشمند است.

رئیسی گفت: نظام پیمان کاری و ارتباط بین کارگر و پیمان کار باید بر اساس عدالت صورت گیرد و ما به عنوان دولت حق پیمانکار و پیمانکار هم حق کارگر را بدهد.

وی بر تشکیل ستاد احیای ستاد قنوات تاکید کرد و افزود: زیرساخت‌های در این زمینه موجود است و باید برای احیای قنوات با کمک‌های دولت و مردم منطقه ورود کنیم.

رئیس جمهور اظهار کرد: برای ۵۰ معدن در خراسان جنوبی مجوز بهره برداری صادر شده ولی هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته است که باید چرایی آن مورد بررسی قرار گیرد.

ایجاد مشوق های سرمایه گذاری در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان

رئیسی یادآور شد: بازارچه‌های مرزی خراسان جنوبی باید حتماً فعال شود و به صادرات با کشور افغانستان توجه بیشتری داشته باشیم تا وضعیت اقتصادی مرزنشینان نیز بهبود یابد.

وی یادآور شد: برای کارآفرینی و سرمایه گذاری در استان خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان باید جاذبه‌های بیشتری در نظر بگیریم تا سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در خراسان جنوبی تشویق شود.

رئیسی یادآور شد: ما در خراسان‌جنوبی اقتصاد معدن، اقتصاد کشاورزی و گردشگری و فرصت مرز را داریم که باید آن را فعال کنیم.

وی گفت: سرمایه خراسان‌جنوبی امنیت، دو هزار شهید، وحدت بین شیعه و سنی و وجود نیروهای کارآمد است که پشتوانه توسعه یافتگی خراسان جنوبی است.

رئیس جمهور یادآور شد: هیچ مشکل حل نشدنی در خراسان جنوبی و کشور وجود ندارد و همه گره‌ها به دست جوانان توانمند و با توکل بر خدا باز می‌شود.

رئیسی با اشاره به اینکه آمریکا و غرب از هیچکس مشکلی رفع نکرده است، گفت: آنچه که آمریکا با کشور افغانستان کرد و در ۲۰ سال اشغال خانه‌های بیشماری را ویران و کودکان زیادی را مجروح و معلول کرد برای همگان یک عبرت است.