۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی در شهربابک انجام شد

قاسم شمسی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در یک سال اخیر با اشتغالزایی برای هزار نفر و همچنین زمینه ایجاد هزار شغل در سال آینده، گام بزرگی در رفع مشکل بیکاری شهرستان شهربابک برداشته شد.

وی گفت: بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش‌های صنعتی و معدنی صورت گرفته است و در همین راستا اجرای شش پروژه بزرگ صنعتی در شهرستان مصوب شد.

فرماندار شهربابک با اشاره به کسب موفقیت تیم فوتبال مس شهربابک در صعود به لیگ دسته یک فوتبال از تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت ورزشگاه در راستای آماده سازی شرایط برای میزبانی شهرستان در مسابقات خبر داد که تا کنون ۳۰۰ میلیارد از این اعتبار اخذ شده و عملیات اجرایی آغاز شده است.

وی در ادامه، بهره برداری از سالن ورزشی در روستای استبرق، ساخت چمن مصنوعی در پارک بانوان و چندین روستا، ساخت زورخانه در شهر خاتون آباد و ساخت چمن طبیعی در ورزشگاه سردار قاسم سلیمانی را نمونه‌ای از فعالیت‌های انجام شده در حوزه ورزش شهرستان عنوان کرد.

فرماندار شهربابک از تخصیص پنج میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی شبکه برق روستای تاریخی و جهانی میمند بر اساس استانداردهای جهانی صنعت گردشگری خبر داد و افزود: در سفر اخیر استاندار به این شهرستان با توجه به حادثه خیز بودن جاده شهربابک به خاتم و طولانی شدن اجرای این پروژه، تسریع در تأمین اعتبارات مورد نیاز تکمیل این پروژه در دستور کار قرار گرفت.