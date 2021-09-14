علی کیانی در گفتوگو با خبرنگار مهر به جزئیات اجرای طرح «بافت فرش نذری» در این استان اشاره و اظهار کرد: این طرح در چهارمحال و بختیاری با کمک بانوان بافنده پنج شهرستان در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه شهرستان فارسان و کیار طی چند ماه اخیر به اجرای طرح «بافت فرش نذری» پیوستند، عنوان کرد: در این طرح بافندگان فرش بهمنظور تأمین هزینه ساخت صحنهای عتبات عالیات اقدام به بافت فرش میکنند.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه پیش از شیوع کرونا حدود دو هزار بافنده ثابت و متغیر در ۴۰ کارگاه فعالیت میکردند، تصریح کرد: از زمان شروع کرونا بافندگان از کارگاههای تجمیعی به سمت بافتهای خانگی تغییر مسیر دادند.
کیانی افزود: با این تغییر مسیر اطلاعات دقیقی از آمار بافندگان در دسترس نیست.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ فرش کوچک در سایزهای ۱.۳۰ در ۲.۳۰ و یک در ۲.۳۰ بافته و به مجموعه تحویل داده شده است.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات چهارمحال و بختیاری به نحوه فروش فرشهای نذری اشاره کرد و گفت: فرشها بعد از برش توسط کارشناسان قیمتگذاری شده و از سوی فرشفروشان استان به مزایده گذاشته میشود.
کیانی با بیان اینکه مبلغ فروش فرشهای نذری با نظارت خاص بهحساب ستاد بازسازی عتبات عالیات واریز میشود، اظهار کرد: از ابتدای اجرای این طرح تأمین بخشی از هزینه ساخت صحن عقیله بنیهاشم (ع) موردنظر بوده است و به دلیل اینکه ساخت این صحن به پایان نرسیده همچنان هزینهها به این حساب منتقل میشود.
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