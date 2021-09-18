وزیر ورزش تکلیف استقلال را مشخص کند/ مدیرعامل باید پاسخگو باشد

منصور رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شکست دو بر صفر تیم فوتبال استقلال برابر الهلال و حذف آبی‌پوشان از لیگ قهرمانان گفت: در شبی که خیلی‌ها فکر می‌کردند استقلال با گل‌های زیادی شکست را پذیرا خواهد شد، آبی‌پوشان بازی قابل قبولی از خود ارائه دادند. به جرأت می‌توان گفت الهلال از استقلال می‌ترسید و شاهد بودیم که آبی‌ها می‌توانستند در همان دقایق ابتدایی هم با ضربه خوب ارسلان مطهری، دروازه الهلال را باز کنند اما متأسفانه گلر الهلال شب بسیار خوبی را پشت سر گذاشت، چندین موقعیت مسلم را از آبی‌پوشان گرفت و استقلال نتوانست به مرحله بعد صعود کند.

دروازه‌بان پیشین تیم فوتبال استقلال افزود: زمین خوردن مرادمند کار دست استقلال داد. حال معلوم نیست زمین مشکل داشت یا استوک‌های مرادمند که باعث سُر خوردنش شد و مهاجم گلزن الهلال هم از این فرصت استفاده کرده و در دقایق پایانی نیمه اول، دروازه‌ آبی‌پوشان را باز کرد! شاید اگر آن توپ وارد دروازه نمی‌شد، گل زدن برای الهلال سخت می‌شد اما آنها پس از گل همان روش همیشگی خود یعنی اتلاف وقت را در دستور کار خود قرار داده و زمان زیادی را از بین بردند تا بتوانند برنده این بازی باشند.

وی در خصوص عملکرد حسین حسینی گفت: حسینی نمایش قابل قبولی داشت. درست است که دوبار دروازه‌اش باز شد اما روی دو گل مقصر نبود و اشتباهی از وی سر نزد بلکه این اشتباه خط دفاع آبی‌پوشان بود که باعث حذف استقلال شد. در گل دوم عدم هماهنگی بازیکنان جدید و قدیمی باعث شد فضای بسیار مناسبی برای بازیکنان الهلال به وجود بیاید که آنها بتوانند از این موقعیت استفاده کرده و به گل دست پیدا کنند.

رشیدی اظهار داشت: بازی، تمام و استقلال هم از گردونه رقابت‌ها حذف شد اما به نظر می‌رسد مجیدی می‌توانست قاسمی‌نژاد را زودتر به میدان بیاورد. او تجربه خوبی در امر گلزنی دارد و شاید آمدن آرمان رمضانی هم می‌توانست کمک‌حال استقلال باشد اما تعویض‌ها دیر انجام شد. اگرچه این دو مهاجم موقعیت‌سازی هم کردند و می‌توانستند دروازه حریف را بازی کردند اما یک دروازه‌بان آماده باعث شد تا استقلال نتواند دروازه الهلال را باز کند.

دروازه‌بان پیشین تیم فوتبال استقلال با انتقاد از کادر مدیریتی استقلال گفت: مدیرعامل استقلال باید پاسخگو باشد.‌ او حالا باید شفاف در مورد اتفاقات و مشکلات استقلال صحبت کند. هواداران به شدت از او گله دارند. همکار او هم پس از شکست استقلال برابر الهلال در مورد ریگی حرف‌هایی را به زبان آورد که باعث شد واکنش‌های شدیدی در مورد صحبت‌هایش به وجود بیاید. مدیرعامل استقلال باید در خصوص اتفاقاتی که در هفته‌های اخیر برای این باشگاه پرطرفدار به وجود آمده، صحبت کند تا هواداران بدانند که چه اتفاقی در این باشگاه رخ داده است.

وی خاطرنشان کرد: از وزیر ورزش می‌خواهم هر چه سریعتر تکلیف استقلال را مشخص کند. اگر قرار است مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره جدید به استقلال بیایند، این کار زودتر انجام شود که آبی‌ها بتوانند با آرامش کامل و به دور از دغدغه‌هایی که این چند وقت باعث بحران در استقلال شده، تمرینات خود را انجام داده و خود را آماده شروع لیگ کنند.