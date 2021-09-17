زخمی شدن دهها فلسطینی دردرگیری با نظامیان صهیونیست درکرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع فلسطینی از زخمی شدن ده ها فلسطینی در درگیری با نظامیان صهیونیست در کرانه باختری خبر دادند.

بر اساس این گزارش، در تظاهرات فلسطینی ها در کرانه باختری که در اعتراض به شهرک سازی های رژیم صهیونیستی انجام شد، ده ها فلسطینی زخمی و دچار حالت خفگی شدند.

جمعیت هلال احمر فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد که در درگیری بین جوانان فلسطینی و نظامیان صهیونیست در روستای بیتا و بیت دجن واقع در نابلس ۴۶ نفر زخمی شدند.

این بیانیه افزود که ۷ جوان فلسطینی به ضرب گلوله مشقی و پلاستیکی زخمی شده و ده ها نفر هم به دلیل استفاده نظامیان صهیونیست از گاز اشک آور دچار حالت خفگی شدند.

همچنین در یورش نظامیان صهیونیست به روستای المغیر در شرق رام الله هم ده ها فلسطینی درپی شلیک گاز اشک آور دچار حالت خفگی شدند.

در قلقیلیه هم درگیری هایی بین فلسطینی ها و نظامیان صهیونیست روی داد که طی آن یک جوان فلسطینی زخمی شد.

منابع فلسطینی در عین حال از زخمی شدن ده ها فلسطینی در درگیری با نظامیان صهیونیست در روستای التوانه در جنوب الخلیل خبر دادند.