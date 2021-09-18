چهار بیمار مبتلا به کرونا در کهگیلویه و بویراحمد جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز یزدان‌پناه شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران افزود: شمار قربانیان کرونا در استان به ۹۲۸ نفر رسید.

وی بیان داشت: از ۶۷۳ نمونه دریافت شده از آزمایشگاه سلولی و مولکولی یاسوج و دهدشت ۳۵ درصد موارد مثبت بودند.

یزدانپناه بیشترین موارد مثبت را در شهرستان‌های بویراحمد، کهگیلویه، گچساران و چرام عنوان کرد و گفت: ۳۱۱ بیمار در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۱۶۸ بیمار مبتلای قطعی و ۲۳ بیمار نیز در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

وی افزود: همچنان تنها راه کنترل بیماری رعایت پروتکل‌های بهداشتی و انجام واکسیناسیون است.

یزدانپناه اظهار داشت: در استان‌هایی که جمعیت بیشتری واکسینه شده‌اند، آمار ابتلاء و فوت به شدت کاهش داشته و مردم استان نیز باید در راستای سلامت خود و خانواده و جامعه برای دریافت واکسن هر چه سریع‌تر اقدام کنند.