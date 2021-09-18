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۲۷ شهریور ۱۴۰۰، ۸:۴۰

جانشین ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در قزوین:

۵۲ درصد واجدین شرایط در استان قزوین واکسینه شده اند

۵۲ درصد واجدین شرایط در استان قزوین واکسینه شده اند

قزوین - جانشین ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در استان قزوین گفت: میزان پوشش واکسیناسیون در استان قزوین به بالای ۵۲ درصد رسیده است.

منوچهر حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در استان قزوین با اشاره به وضعیت شیوع کرونا در استان قزوین اظهار کرد: تمام شهرستان‌های تابعه استان قزوین از وضعیت قرمز کرونایی خارج شدند و روند کرونا در استان قزوین کاملاً نزولی شده است.

وی با بیان اینکه تعداد بیماران بستری شده در بیمارستان‌های استان قزوین کاهش ۳۰ درصدی داشته است، اضافه کرد: روند واکسیناسیون با سرعت بالایی در حال انجام است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین با اشاره به اینکه درصد پوشش واکسیناسیون در استان قزوین به بالای ۵۲ درصد رسیده است، اضافه کرد: شهرستان‌های آوج و قزوین با ۶۰ و ۵۵ درصد بیشترین پوشش واکسیناسیون در سطح استان را داشته‌اند.

وی تاکید کرد: شهرستان آبیک ۵۳ درصد، تاکستان ۴۷ درصد، بویین زهرا ۴۴ درصد و البرز ۴۲ درصد پوشش واکسیناسیون را دارند.

جانشین ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در استان قزوین در پایان یادآور شد: در تمامی پایگاه‌های استان قزوین واکسن برکت، آسترازنکا و سینوفارم تزریق می‌شود.

کد مطلب 5307052

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