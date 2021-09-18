۵۲ درصد واجدین شرایط در استان قزوین واکسینه شده اند

منوچهر حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در استان قزوین با اشاره به وضعیت شیوع کرونا در استان قزوین اظهار کرد: تمام شهرستان‌های تابعه استان قزوین از وضعیت قرمز کرونایی خارج شدند و روند کرونا در استان قزوین کاملاً نزولی شده است.

وی با بیان اینکه تعداد بیماران بستری شده در بیمارستان‌های استان قزوین کاهش ۳۰ درصدی داشته است، اضافه کرد: روند واکسیناسیون با سرعت بالایی در حال انجام است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین با اشاره به اینکه درصد پوشش واکسیناسیون در استان قزوین به بالای ۵۲ درصد رسیده است، اضافه کرد: شهرستان‌های آوج و قزوین با ۶۰ و ۵۵ درصد بیشترین پوشش واکسیناسیون در سطح استان را داشته‌اند.

وی تاکید کرد: شهرستان آبیک ۵۳ درصد، تاکستان ۴۷ درصد، بویین زهرا ۴۴ درصد و البرز ۴۲ درصد پوشش واکسیناسیون را دارند.

جانشین ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در استان قزوین در پایان یادآور شد: در تمامی پایگاه‌های استان قزوین واکسن برکت، آسترازنکا و سینوفارم تزریق می‌شود.