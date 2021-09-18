به گزارش خبرنگار مهر پیمان نامدار در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در استان قزوین که بعدازظهر شنبه در سالن مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: واکسیناسیون در تمام شهرهای استان قزوین برای همه افراد بالای ۱۸ سال با سرعت در حال انجام است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: پس از سفر وزیر بهداشت، واکسیناسیون کارگران استان که بالغ‌بر ۱۶۰ هزار نفر هستند در حال انجام است.

وی ادامه داد: اکنون به رکورد ۲۹ هزار و ۵۰۰ واکسن در یک روز رسیده‌ایم که این عدد از میانگین کشوری بالاتر است.

نامدار تصریح کرد: امروز ۵۰ هزار دوز واکسن سینوفارم به استان تحویل داده شده است و طی هفته نیز هر روز یا یک روز در میان ۲۰ الی ۳۰ هزار دوز واکسن به دست ما می‌رسد.

این مسئول بیان کرد: هم‌اکنون موفق به عبور از پیک پنجم کرونا شدیم و استان از وضعیت قرمز کرونایی خارج شده است و در وضعیت نارنجی هستیم، در پیک پنجم بالغ‌بر ۹۵ درصد بیماران درگیر سویه دلتا بودند.

وی اعلام کرد: مرگ‌های کرونایی روزانه در استان تک‌رقمی شده و میزان بستری‌ها نیز کاهش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان کرد: تاکنون بیش از ۹ هزار خدمت پزشکی در منزل به بیماران استان ارائه شده که با توجه به پایلوت بودن قزوین در این موضوع عدد قابل‌توجه است.

وی عنوان کرد: ۷۶ درصد واکسن‌های تزریقی در استان سینوفارم، ۱۲ درصد واکسن‌ها آسترازنکا، ۱۰ درصد برکت، ۳ دهم درصد اسپوتنیک و تعداد کمی بهارات بوده است.

نامدار خاطرنشان کرد: واکسیناسیون در استان از بهمن‌ماه ۹۹ آغاز شده و تاکنون تعداد تزریق واکسن به عدد ۳۲۱ هزار رسیده است و پیش‌بینی ما این است که در شهریور ماه ۳۷۰ الی ۳۸۰ هزار واکسن تزریق کنیم.

وی یادآور شد: کسانی که هر ۲ دوز را دریافت کرده‌اند، به ۲۱ درصد رسیده است.