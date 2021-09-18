به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بود که قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا انجام شد. بر اساس این قرعه کشی، پرسپولیس از ایران با الهلال عربستان دیدار می‌کند.

ساعاتی بعد «نیکولو شیرا» خبرنگار ایتالیایی روزنامه «گاتزتا دلو اسپورت» ایتالیا با انتشار یک خبر جنجالی اعلام کرد فیفا به پرونده «سباستین جووینکو» بازینک ایتالیایی و سابق الهلال ورود کرده و احتمال دارد باشگاه الهلال به دلیل تخلفاتی که در مسائل مالی این بازیکن مرتکب شده است، از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته شود.

انتشار این خبر بازتاب گسترده‌ای در میان کارشناسان و خبرنگاران سعودی و همچنین میان هواداران دو تیم النصر و الهلال که با هم کُری خوانی زیادی دارند، شکل گرفت. هنوز مشخص نیست الهلال دقیقاً چه تخلفی در پرونده جووینکو مرتکب شده است و اینکه آیا رأی فیفا به حذف حریف آسیایی پرسپولیس منتهی می‌شود یا خیر اما در ادامه به مهمترین واکنش‌هایی که طی ساعات گذشته در عربستان درباره این پرونده وجود داشته است، اشاره می‌شود:

الهلال چطور در آسیا ثبت نام کرد؟

«فائز الروقی» یکی از خبرنگاران عربستانی با اشاره به خبر نیکولو شی را نوشت: «فیفا تحقیقات خود را در مورد حقوق جووینکو بازیکن سابق الهلال آغاز کرده است که ممکن است ادامه حضور باشگاه سابق وی را در لیگ قهرمانان آسیا تهدید کند. مشکل اینجا نیست. مشکل اینجاست که الهلال چطور توانست ثبت نام کند و مجوز مالی را بگیرد؟»

الشبابیه: این خبر صحت ندارد

توئیتر روزنامه الشبابیه عربستان اصل این خبر را تکذیب و اعلام کرده است که چنین چیزی صحت ندارد: «جووینکو هیچ شکایتی علیه الهلال به طرف‌های داخلی یا خارجی ارائه نکرده است. در عوض این بازیکن به طور دوستانه از حدود ۵ میلیون ریال سعودی از مطالباتش چشم پوشی کرده است.»

المریسل: امیدوارم این فقط یک فشار باشد

«عبدالعزیز المریسل» خبرنگار مطرح سعودی در گفتگو با برنامه تلویزیونی خبر مطمئنی در این خصوص نگفت و اظهار امیدواری کرد که موضوع جووینکو صرفاً یک فشار از سوی این بازیکن برای گرفتن مطالباتش باشد.

پشت پرده اتفاق جووینکو

«نبیل العبودی» دیگر خبرنگار و کارشناس فوتبال عربستان در برنامه تلویزیونی مدعی شد مدیر برنامه جووینکو پشت این فشارها روی الهلال قرار دارد.