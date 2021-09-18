کرونا ۲ قربانی از یزد گرفت/شناسایی ۳۳۶ بیمار جدید

محمود نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از هزار و ۱۹۲ نمونه گرفته شده از بیماران مشکوک به کرونا ویروس در شبانه روز گذشته، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۳۳۶ بیمار مبتلای قطعی به کرونا در استان شناسایی شده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۳۱ نفر در بیمارستان‌های استان بستری هستند و ۳۰۵ نفر در منزل دوره نقاهت خود را طی می کنند.

نوری شادکام با اشاره به شناسایی موارد جدید بستری در بیمارستان‌های استان افزود: دو بیمار در ابرکوه، پنج بیمار در اردکان، سه بیمار در بافق، یک بیمار در بهاباد، سه بیمار در خاتم، یک بیمار در مهریز، سه بیمار در میبد و ۱۳ بیمار در شهرستان یزد شناسایی شده‌اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد عنوان کرد: متاسفانه در شبانه روز گذشته دو بیمار در شهرستان یزد قربانی کرونا شده‌اند.

نوری شادکام بیان کرد: در حال حاضر ۳۹۶ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد ۸۵ نفر در بخش مراقبت های ویژه خدمات دریافت می کنند.