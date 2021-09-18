به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، یدالله سپهری از سازش ۲۲ درصدی در پرونده‌های وارده به شعب شوراهای حل اختلاف این شهرستان خبر داد و گفت: در سال گذشته پنج فقره پرونده قتل عمد با اقدامات و تلاش‌های شورای حل اختلاف ویژه زندان این شهرستان منجر به گذشت اولیای دم و رهایی محکومان از قصاص شده است.

سپهری ادامه داد: شوراهای حل اختلاف شهرستان سیرجان در اجرای منویات ریاست معظم قوه قضائیه، سند تحول قضائی و عمل به رسالت ذاتی خویش در حل و فصل دعاوی، موفق به صلح و سازش یک هزار و ۶۸۳ فقره پرونده در پنج ماه ابتدایی سال جاری شده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل دو درصد رشد داشته است.

رئیس شوراهای حل اختلاف شهرستان سیرجان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۷ هزار و ۶۹۳ فقره پرونده به ۲۹ شعبه شورای حل اختلاف فعال در شهرستان سیرجان وارد شده و با تلاش اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف تعداد ۷ هزار و ۳۲۸ فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است.

سپهری با اشاره به این مطلب که گسترش فرهنگ صلح و سازش و امنیت اجتماعی، مدارا و آرامش را به همراه دارد و سبب افزایش اعتماد عمومی و رضایتمندی مردم به دستگاه قضائی می‌شود، ادامه داد: در حال حاضر یک شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان در شهرستان سیرجان فعال است که اعضا و کارکنان این شعبه موفق شدند در سال گذشته تعداد ۴۸ پرونده را با سازش مختومه و تعداد ۴۱ نفر از مددجویان را به آغوش گرم خانواده‌های خویش بازگردانند.

وی خاطرنشان کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری نیز بالغ بر ۹۱ درصد از ابلاغیه‌ها به صورت الکترونیکی به مخاطبین ابلاغ شده است که علاوه بر کاهش زمان رسیدگی، باعث تسریع در انجام امور قضائی و صرفه جویی در وقت و هزینه و با التبع رضایتمندی مراجعین شده است.