اصفهان از وضعیت قرمز شیوع کرونا خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین رنگ بندی شهرستان‌های استان اصفهان در زمینه شیوع کرونا از سوی وزارت بهداشت اعلام شده و رنگ بندی شهرهای استان اصفهان از امروز تغییر محسوسی را داشته است.

در آخرین رنگ‌بندی اعلام شده هفته گذشته در استان اصفهان ۱۶ شهرستان در وضعیت قرمز، سه شهرستان در وضعیت نارنجی و یک شهرستان در وضعیت زرد کرونا قرار داشت که این وضعیت در حال حاضر روند نزولی شیوع کرونا در برخی از شهرستان‌های استان را نشان می‌دهد.

گفتنی است بر اساس اعلام وزارت بهداشت از امروز شهرستان‌های اصفهان، خمینی‌شهر، شهرضا، لنجان، نجف آباد، فلاورجان، چادگان، فریدن، مبارکه، گلپایگان، خوانسار، فریدونشهر، شاهین شهر و میمه، برخوار، اردستان، کاشان، نائین، تیران و کرون، دهاقان، سمیرم، آران وبیدگل و نطنز در استان اصفهان در وضعیت نارنجی شیوع کرونا قرار دارند.

همچنین شهرستان‌های خور و بیابانک و بوئین میاندشت در وضعیت زرد کرونا ثبت شده‌اند.