توقیف محموله بزرگ دام قاچاق در آب های جزیره کیش

به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی صبح شنبه در تشریح جزئیات کشف قاچاق دام در آبهای جزیره کیش اظهارداشت: به دستور مقام قضایی و در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق، مأموران دریابانی جزیره کیش موفق شدند یک فروند شناور حامل محموله بزرگ دام قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.

وی با بیان اینکه این محموله قاچاق شامل بیش از ۱۸۰۰ رأس دام است خاطرنشان کرد: طی این عملیات، علاوه بر توقیف شناور مورد نظر، ۷ نفر از قاچاقچیان نیز دستگیر شدند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با تأکید بر اینکه قاچاق دام زنده و مولد خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور و تولید ملی وارد می کند اظهار داشت: خوشبختانه با اقدام به موقع دستگاه قضایی استان و عملیات ضربتی مأموران دریابانی، قاچاقچیان در تحقق نیت مجرمانه خود ناکام ماندند و از خروج این محموله بزرگ و ارزشمند دام از مرزهای کشور و خسارات ناشی از آن جلوگیری شد.

صالحی تأکید کرد: یکی از مهمترین مسائلی که ریاست محترم قوه قضاییه نیز همواره بر آن تأکید دارند، مبارزه جدی با پدیده قاچاق است که این مهم با جدیت پیگیری می شود و به همین منظور دستگاه قضایی با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان برخورد خواهد کرد.