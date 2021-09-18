هدایت صفری در گفتگو با خبرنگار مهر از برپایی ۶۳۸ پایگاه جشن عاطفه‌ها در استان زنجان خبر داد و گفت: پویش ملی و معنوی با عنوان شور عاطفه‌ها و با شعار «باهم مشق محبت بنویسیم» در استان زنجان هم آغاز شده است.

وی اظهار کرد: این پویش تا ۱۱ مهرماه سال جاری ادامه دارد و پایگاه‌های نمادین شور عاطفه‌ها روزهای چهار شنبه، پنج شنبه و جمعه در سراسر استان و مصلاهای نماز جمعه برپا بود و استقبال زنجانی‌ها هم در کمک به دانش آموزان نیازمند بسیار خوب است.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با بیان اینکه کمک به جشن عاطفه‌ها به دو صورت حضوری و غیرحضوری است، گفت: خیرین می‌توانند از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۲۰ و یا شماره تلفن نیکوکاری ۳۳۱۱۶ کمک‌های خود را انجام دهند.

صفری تاکید کرد: بیش از ۱۴۳ مرکز نیکوکاری نیز در سراسر استان آماده دریافت کمک‌های نقدی و هدایای مردم استان برای کمک به دانش آموزان نیازمند است و بیائیم با هم دل همه دانش آموزان را در این روزها شاد کنیم.