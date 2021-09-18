۴۴ درصد مردم خراسان شمالی واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد هاشمی صبح شنبه در ستاد مدیریت کرونا خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: سیر کرونا در خراسان شمالی نزولی شده است و اکنون از بحران پیک پنجم عبور کرده‌ایم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: اکنون شهرستان‌های خراسان شمالی به رنگ نارنجی کرونا در آمدند؛ البته راز و جرگلان در وضعیت زرد شیوع کرونا قرار دارد.

وی افزود: رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک باید افزایش یابد و تجمعات کمتر شود.

هاشمی با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما، گفت: سازمان‌ها و ادارات باید در تدارک ایجاد سیستم‌های تهویه مناسب باشند زیرا با آغاز فصل سرما نمی‌توان درب‌ها را باز گذاشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در انتها گفت: اکنون ۴۴ درصد از جمعیت بالای ۱۸ سال استان در مقابل با ویروس کرونا واکسینه شده‌اند.