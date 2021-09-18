طرح هادی در ۱۴ روستای چرداول اجرایی می شود

یحیی رستم نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح هادی در سال جاری در ۱۲ روستای شهرستان اجرایی میشود، اعتباری به مبلغ ۷۲ میلیارد ریال در سال جاری برای این طرحها اختصاص یافته است.
وی گفت: هم اکنون ماشین آلات بنیاد مسکن عملیات بهسازی معابر روستای وارگه در حال انجام است که با تخصیص اعتبار در سال جاری بتوانیم که عملیات اجرایی سایر روستاها را به انجام برسانیم.
بخشدار چرداول اضافه کرد: تاکنون در شش ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۴ هزار مترمربع از معابر روستایی بهسازی و آسفالت شدهاست.
وی افزود: از این میزان سه هزار مترمربع با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد ریال مربوط به روستای وارگه است.
بخشدار چرداول تصریح کرد: تا پایان سال جاری اجرای زیرساختهای لازم در روستای کل کل، پشته وارمز و صید نظری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
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