مراسم‌ عزاداری محرم تأثیری در افزایش بیماران کرونایی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی ظهر شنبه در جلسه ستاد اربعین استان مرکزی با اشاره به برگزاری ۲ مراسم برای اربعین که باید تفکیک لازم در خصوص آنها صورت گیرد، عنوان کرد: یکی اعزام زائرین به عراق است که مناسبات و الزامات خاص خود را می‌طلبد و دیگری برگزاری مراسم در استان است که باید ملاحظات لازم را اعمال کرد.

وی با بیان اینکه در ۳۰ هزار نفر سهمیه اولیه، ۱۱ موکب با ۳۵۰ نفر به استان تعلق گرفت، گفت: مجوز اولیه اعزام ۲۰۰ کامیون نیز صادر شده، اما در این خصوص سهمیه‌ای به استان مرکزی داده نشده است. در سهمیه دوم نیز که ۳۰ هزار نفر است، ۵۶۶ نفر ثبت نام کرده‌اند که امیدواریم ویزای آنها نیز صادر شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه خروج از کشور هوایی و ورود زمینی خواهد بود، باید از امروز پیش بینی‌های لازم در خصوص تعداد اتوبوس‌ها با رعایت ظرفیت محدود و پروتکل‌های بهداشتی انجام شود و در تأمین اتوبوس‌ها حتماً نظر دانشگاه علوم پزشکی در نظر گرفته شود

وی ادامه داد: در برگشت زائرین مجدداً تست پی سی آر انجام می‌گیرد که با توجه به اینکه ۵۶۶ شهروند و ۳۵۰ نفر از موکب داران استان به عراق اعزام می‌شود، می‌توان برای این تعداد افراد به محض ورود به استان، خودقرنطینگی یا تست رپید انجام داد.

اکرمی اظهار کرد: برای برپایی موکب‌ها در داخل شهرها هنوز دستورالعمل خاصی صادر نشده است، اما می‌توان از پروتکل‌های بهداشتی محرم استفاده کرد.

وی با اشاره به لزوم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، تصریح کرد: شاید برخی به دنبال این بودند که اعلام کنند عزاداری دهه اول محرم باعث افزایش شمار مبتلایان شد، اما با ضرس قاطع اعلام می‌کنم که مراسم‌ها در استان باعث افزایش بیماران کرونایی نشد، البته تعداد اندکی پروتکل‌ها را رعایت نکردند، ولی مراسم‌ها عامل افزایش بیماری نبود. امروز نیز از پیک پنجم عبور کرده‌ایم و وضعیت قرمز کاهش یافته است و همین انتظار را در خصوص رعایت پروتکل‌ها از زائرین اربعین داریم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: نمی‌خواهیم عزاداران امام حسین (ع) در مظان اتهام قرار گیرند، و امیدواریم مراسم اربعین به گونه‌ای برگزار شود که جای شک و شبهه برای شهروندان ایجاد نشود و موکب‌ها رعایت پروتکل‌ها را در شرایط حداکثری دنبال کنند.