کشف بیش از ۳ تن مواد مخدر در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رهام بخش حبیبی اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان فیروزآباد هنگام کنترل خودروهای عبوری در گردنه «موک» محور فیروزآباد – شیراز، به یک کامیون ایسوزو حامل بار ماهی مظنون و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این کامیون، ۳ تن و ۶۴۰ کیلوگرم مواد مخدر (۳ تن و ۴۰۰ کیلوگرم تریاک و ۲۴۰ کیلو حشیش) که به صورت ماهرانه‌ای در زیر بار ماهی جاسازی شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی استان فارس با اشاره به اینکه در این رابطه یک قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شد، تصریح کرد: همواره مبارزه بی امان با قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ به صورت ویژه در دستور کار کارکنان این فرماندهی قرار دارد.