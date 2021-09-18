به گزارش خبرگزاری مهر، مجید شیرانی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته هشت بیمار کرونایی در چهارمحال و بختیاری جان باختند، اظهار کرد: هم‌اکنون ۵۳ بیمار مبتلا به کرونا با شرایط بحرانی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های چهارمحال و بختیاری بستری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تعداد بیماران بستری در بیمارستان‌های استان را ۳۷۲ نفر عنوان کرد و ادامه داد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون بیش از ۲۱۱ هزار و ۳۷۴ مورد نمونه‌گیری انجام‌شده است.

وی با بیان اینکه طی شبانه‌روز گذشته ۸۵۵ نفر با علائم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی استان مراجعه کرده‌اند، افزود: مجموع فوتی‌ها در استان به هزار و ۵۱۸ نفر رسید.

شیرانی عنوان کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا بیش از ۷۵ هزار و ۵۳۱ نفر در استان چهارمحال و بختیاری به این بیماری مبتلا شده‌اند.