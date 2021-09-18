فعالیت جهادگران تبلوری از فتح خرمشهرهای جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل قزل‌سفلی در دیدار با جهادگران و شورای جهادی ناحیه آباده طشک و بازدید از فعالیت گروه‌های جهادی بسیج دانشجویی شهرستان کره‌ای «سرچهان و شهرک الزهرا» با تاکید بر اینکه باید برای رشد و توانمندسازی علمی و فرهنگی جهادگران برنامه داشته باشیم، اظهار داشت: جهادگران به مردم که به فرموده امام راحل ولی‌نعمتان انقلاب هستند، خدمت‌رسانی می‌کنند بنابراین باید از جهات مختلف توانمند باشند.

وی همچنین حضور جوانان مؤمن و انقلابی گروه‌های جهادی در عرصه‌های مختلف را مصداق واقعی فتح خرمشهر دانست و به فرموده رهبری مبنی‌بر اینکه «فتح خرمشهرها در پیش است» اشاره و این جمله را مصداقی برای فعالیت‌های جهادی اعلام کرد.

وی برای تأیید این صحبت خود به بخشی از فعالیت‌های جهادگران در طول مدت مقابله با بیماری کرونا اشاره کرد و افزود: آیا حضور در میدان جهادگران و حل کردن مشکل ماسک در کمتر از ۸۹ روز غیر از فتح خرمشهرهای جدید است یا در مصداقی دیگر هنگامی که دانشگاه علوم پزشکی اعلام کرد که هر پرستار به ۸ بیمار خدمت‌رسانی می‌کند، لذا کادر درمان خسته شده‌اند و حضور جهادگران در طرح همیار بیمار این کار را به هر پرستار برای ۲ بیمار رساند؛ آیا این موارد غیر از فتح خرمشهرهای دیگر است.

مسئول بسیج سازندگی استان فارس در ادامه به مصداقی دیگر از فعالیت جهادگران اشاره و عنوان کرد: در تغسیل متوفیان کرونایی که حتی برخی مواقع خانواده‌های این افراد نیز از جنازه‌ها فاصله می‌گرفتند، جهادگران نگذاشتند جنازه‌ای بر زمین بماند و به صورت جهادی به تغسیل این متوفیان پرداختند، آیا این موارد غیر از فتح خرمشهرهای جدید است.