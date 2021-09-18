واردات ۱۰ میلیون تن کالای اساسی از بنادر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، روانبخش بهزادیان با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین اولویت دولت در شرایط فعلی، تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نظیر گندم، ذرت، جو، سویا، دانه‌های روغنی، برنج، شکر و روغن خوراکی است، گفت: با توجه به نیاز روزانه کشور به مصرف کالاهای اساسی، ضرورت است تا این گونه کالاها پس از ورود به بنادر کشور، سریعاً مراحل ترخیص را پشت سر بگذارند.

وی ادامه داد: مشکلات متعدد از جمله تأمین و تخصیص ارز، عدم هماهنگی دستگاه‌های صادر کننده مجوز و مسئول در امر ترخیص و خروج کالا و… باعث شده تا حجم قابل توجهی از کالاهای اساسی در بنادر دپو شود.

رشد ۱۵ درصدی ورود کالای اساسی از طریق بنادر

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه به رغم سختی‌های مرتبط با تحریم، توانسته‌ایم در پنج ماهه اول سال جاری بیش از ۱۰ میلیون تن کالای اساسی از طریق بنادر کشور وارد کنیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته است، گفت: در صورت عدم ترخیص به موقع، امکان فاسد شدن و خودسوزی بخشی از کالاهای اساسی وجود دارد.

وی افزود: ظرفیت نگهداری کالاهای اساسی در بنادر کشور شامل انبارها و سیلوهای نگهداری غلات حدود ۶ میلیون تن است که به نظر می‌رسد بنادر با کل ظرفیت خود مشغول تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی به داخل کشور هستند.