خروج ۷ شهرستان گیلان از وضعیت نارنجی/ پروتکل ها رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر شنبه در جلسه مشترک ستاد مدیریت کرونا با اشاره به زرد شدن هفت شهرستان استان گیلان، اظهار کرد: شهرهای رضوانشهر، ماسال، فومن، شفت، بندرانزلی، سیاهکل و املش از وضعیت نارنجی خارج شده و در حال حاضر زرد هستند.

وی با بیان اینکه گذر از شرایط سخت کرونایی در پیک پنجم با مشارکت مردم و اصناف و تلاش کادر درمان و پرستاران ممکن شده است، افزود: با وجود نزولی شدن آمارها همچنان شهروندان باید توصیه‌های بهداشتی رعایت کنند.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به اینکه عادی انگاری و بی توجهی به خطرات کرونا می‌توانند زمینه اوج گیری دوباره این ویروس را فراهم کند، گفت: میانگین رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور ۴۱ درصد و استفاده از ماسک ۴۸ درصد است که این شاخص‌ها در گیلان به ترتیب یک و ۳ درصد کمتر است.

وی با بیان اینکه شاخص رعایت بهداشت فردی در گیلان ۵۴ درصد و از متوسط کشوری سه درصد بالاتر است، اضافه کرد: شهروندان باید برای استمرار نزولی بودن آمارها همچنان به توصیه‌های بهداشتی به صورت جدی توجه کنند.

زارع در ادامه با اشاره به روند واکسیناسیون و ورود محموله‌های بزرگ واکسن به کشور، تصریح کرد: واکسیناسیون ۶۴ درصد گروه‌های سنی هدف در سیاهکل انجام شده و در برخی از شهرستان‌ها همچون لاهیجان، انزلی و آستانه نسبت به مرکز استان، پیشتاز هستند که انتظار می‌رود طی هفته‌های آتی از متوسط ۷۰ درصد عبور کنیم.

وی به افزایش میزان تخصیص واکسن به گیلان اشاره و اضافه کرد: برای تسریع روند به دنبال فراهم کردن شرایط تزریق ۶۰ هزار دُز در روز هستیم.

استاندار گیلان به در پیش بودن سال تحصیلی جدید و لزوم فراهم کردن شرایط آموزش‌های حضوری در مدارس و دانشگاه‌ها اشاره و اظهار کرد: فرهنگیان، اساتید دانشگاه و حوزه‌های علمیه طی هفته‌های گذشته واکسینه شده اند و این روند باید برای برگزاری حضوری کلاس‌ها تسریع شود.

وی همچنین با اشاره به موضوع پدافند غیر عامل و تأکیدات رهبری در این زمینه، تصریح کرد: پدافند غیرعامل راستای مصون‌سازی، کاهش آسیب‌ها و فرهنگ سازی است و گیلان در تصویب طرح جامع پدافند غیرعامل از استان‌های پیشرو است.

زارع با بیان اینکه ۳۲ اقدام مؤثر در راستای اقدامات پدافند غیرعامل در گیلان انجام شده است، ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی اعتبارات در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستانی توسط فرمانداران، انتظار می‌رود تا دستگاه‌های اجرایی هم برای پیشبرد طرح‌ها با جدیت نسبت به جذب ردیف‌های ملی تلاش کنند.