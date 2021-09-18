به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تصاویر ماهواره‌ای جدید از سایت غنی سازی اورانیوم «یانگ بیون» کره شمالی نشان می‌دهد که فعالیت‌های مربوط به غنی سازی در سایت هسته‌ای با درجه تسلیحاتی به شدت افزایش یافته است.

به نوشته آسوشیتد پرس، این ارزیابی پس از آن مطرح می‌شود که اخیراً کره شمالی پس از مدت‌ها تعلیق مذاکرات مربوط به خلع سلاح هسته‌ای با ایالات متحده، با انجام نخستین آزمایش موشکی خود در شش ماه گذشته تنش‌ها را افزایش داده است.

در همین راستا، «جفری لوئیز» از کارشناسان مؤسسه مطالعات بین المللی «میدل بری» طی سخنانی گفت: توسعه محوطه سایت غنی سازی یانگ بیون نشان می‌دهد که کره شمالی احتمالاً قصد دارد تولید اورانیوم درجه تسلیحاتی خود را تا ۲۵ درصد افزایش دهد.

تصاویر ماهواره‌ای گرفته شده از سوی شرکت «مکسار» نشان دهنده ساخت محوطه جدید در سایت غنی سازی یانگ بیون کره شمالی بوده که به گفته کارشناسان غربی، پیونگ یانگ احتمالاً به دنبال افزایش میزان اورانیوم غنی سازی شده خود است.