به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری عصر شنبه در نشست ستاد کرونای استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: تا دو روز آینده واکسنهای ذخیره شده در استان تزریق میشود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه واکسن کرونا بر اساس میزان عملکرد استانها توزیع میشود، گفت: بر این اساس استانهایی که بیشترین تزریق واکسن را داشته باشند بیشترین واکسن را نیز دریافت میکنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز در این نشست عنوان کرد: در هفته گذشته ۳۳ واحد صنفی به دلیل رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی پلمپ شدند.
محمد مهدی بانشی افزود: همچنین در هفته گذشته ۱۶۸ واحد صنفی متخلف بهداشتی در استان به دستگاه قضائی معرفی شدند.
وی بیان کرد: رعایت دستورالعملهای بهداشتی در کهگیلویه و بویراحمد ۷۷ درصد است و باید مردم در راستای سلامت خود جامعه وپروتکل ها را رعایت کنند.
نظر شما