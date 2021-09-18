استاندار کهگیلویه و بویراحمد: ۳۰ هزار دز واکسن در کهگیلویه و بویراحمد هر هفته تزریق می‌شود

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: براساس برنامه ریزی، باید هر هفته ۳۰ هزار دز واکسن در کهگیلویه و بویراحمد به جامعه هدف تزریق شود.