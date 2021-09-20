۲۹ شهریور ۱۴۰۰، ۹:۱۲

رئیس اداره فرش سازمان صمت زنجان:

قالی بافان زنجانی تسهیلات ارزان قیمت دریافت می کنند

زنجان-رئیس اداره فرش سازمان صمت زنجان گفت: در راستای توسعه تولید فرش دستباف قالی بافان زنجانی تسهیلات ارزان قیمت دریافت می کنند.

محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود ۶۰ هزار بافنده قالی در استان زنجان خبر داد و گفت: از این تعداد تنها پنج هزار نفر بیمه هستند.

وی از پرداخت تسهیلات به قالی بافان در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: از اول مهرماه پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در استان آغاز می‌شود.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان گفت: قالی بافان زنجانی می‌توانند در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام کرده و تسهیلات لازم را از ۱۰ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان را با کارمزد چهار درصد دریافت کنند.

جعفری تاکید کرد: تسهیلات بالا به تولید کنندگان قالی در استان زنجان پرداخت می‌شود تا بتوانند فعالیت خود را توسعه بدهند.

وی افزود: هدف از پرداخت این تسهیلات افزایش تولید فرش دستباف و ایجاد اشتغال برای قالی بافان است چرا که به علت ورود ویروس کرونا فعالیت کار گاه‌های فرش در استان بسیار کمرنگ شده است.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان تصریح کرد: قالی بافان در زمان مقرر به سامانه مراجعه و برای دریافت تسهیلات ثبت نام کنند.

