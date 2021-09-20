قالی بافان زنجانی تسهیلات ارزان قیمت دریافت می کنند

محسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود ۶۰ هزار بافنده قالی در استان زنجان خبر داد و گفت: از این تعداد تنها پنج هزار نفر بیمه هستند.

وی از پرداخت تسهیلات به قالی بافان در استان زنجان خبر داد و اظهار کرد: از اول مهرماه پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در استان آغاز می‌شود.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان گفت: قالی بافان زنجانی می‌توانند در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام کرده و تسهیلات لازم را از ۱۰ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان را با کارمزد چهار درصد دریافت کنند.

جعفری تاکید کرد: تسهیلات بالا به تولید کنندگان قالی در استان زنجان پرداخت می‌شود تا بتوانند فعالیت خود را توسعه بدهند.

وی افزود: هدف از پرداخت این تسهیلات افزایش تولید فرش دستباف و ایجاد اشتغال برای قالی بافان است چرا که به علت ورود ویروس کرونا فعالیت کار گاه‌های فرش در استان بسیار کمرنگ شده است.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان تصریح کرد: قالی بافان در زمان مقرر به سامانه مراجعه و برای دریافت تسهیلات ثبت نام کنند.