شهرهای زرد و آبی خراسان رضوی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین گزارش سامانه ماسک وزارت بهداشت، شهرستان مشهد از وضعیت نارنجی کرونایی به وضعیت زرد تغییر رنگ داده است و اکنون ۲۰ شهرستان خراسان رضوی در شرایط زرد قرار دارند.

بر اساس اطلاعات به‌روز شده سامانه ماسک، در پی‌کاهش تعداد مبتلایان به کرونا در خراسان رضوی، ۹ شهرستان دیگر این استان در وضعیت نارنجی و چهار شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند و هم‌اکنون هیچ‌شهرستانی در این استان در شرایط قرمز کرونایی قرار ندارد.

در حال حاضر شهرستان‌های نیشابور، قوچان، سبزوار، ششتمد، تربت‌حیدریه، کاشمر، گناباد، بردسکن و درگز در وضعیت نارنجی قرار دارند.

همچنین شهرستان‌های مشهد، فریمان، سرخس، مه‌ولات، بجستان، رشتخوار، چناران، فیروزه، خوشاب، جوین، جغتای، صالح‌آباد، فریمان، خواف، کلات، تایباد، چناران، بینالود، خلیل آباد و کوهسرخ در وضعیت زرد کرونایی هستند.

تعداد شهرستان‌های با شرایط آبی در خراسان رضوی نیز از یک شهرستان به چهار شهرستان شامل داورزن، زاوه، باخرز و تربت جام افزایش یافته است.