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۸ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۰۰

با تغییر وضعیت کرونایی کشور؛

شهرهای زرد و آبی خراسان رضوی افزایش یافت

شهرهای زرد و آبی خراسان رضوی افزایش یافت

مشهد ـ با کاهش آمار ابتلا به کرونا در خراسان رضوی، تعداد شهرهای زرد و آبی کرونا در این استان افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین گزارش سامانه ماسک وزارت بهداشت، شهرستان مشهد از وضعیت نارنجی کرونایی به وضعیت زرد تغییر رنگ داده است و اکنون ۲۰ شهرستان خراسان رضوی در شرایط زرد قرار دارند.

بر اساس اطلاعات به‌روز شده سامانه ماسک، در پی‌کاهش تعداد مبتلایان به کرونا در خراسان رضوی، ۹ شهرستان دیگر این استان در وضعیت نارنجی و چهار شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند و هم‌اکنون هیچ‌شهرستانی در این استان در شرایط قرمز کرونایی قرار ندارد.

در حال حاضر شهرستان‌های نیشابور، قوچان، سبزوار، ششتمد، تربت‌حیدریه، کاشمر، گناباد، بردسکن و درگز در وضعیت نارنجی قرار دارند.

همچنین شهرستان‌های مشهد، فریمان، سرخس، مه‌ولات، بجستان، رشتخوار، چناران، فیروزه، خوشاب، جوین، جغتای، صالح‌آباد، فریمان، خواف، کلات، تایباد، چناران، بینالود، خلیل آباد و کوهسرخ در وضعیت زرد کرونایی هستند.

تعداد شهرستان‌های با شرایط آبی در خراسان رضوی نیز از یک شهرستان به چهار شهرستان شامل داورزن، زاوه، باخرز و تربت جام افزایش یافته است.

کد مطلب 5316838

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