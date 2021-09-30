شهرهای زرد و آبی خراسان رضوی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین گزارش سامانه ماسک وزارت بهداشت، شهرستان مشهد از وضعیت نارنجی کرونایی به وضعیت زرد تغییر رنگ داده است و اکنون ۲۰ شهرستان خراسان رضوی در شرایط زرد قرار دارند.
بر اساس اطلاعات بهروز شده سامانه ماسک، در پیکاهش تعداد مبتلایان به کرونا در خراسان رضوی، ۹ شهرستان دیگر این استان در وضعیت نارنجی و چهار شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند و هماکنون هیچشهرستانی در این استان در شرایط قرمز کرونایی قرار ندارد.
در حال حاضر شهرستانهای نیشابور، قوچان، سبزوار، ششتمد، تربتحیدریه، کاشمر، گناباد، بردسکن و درگز در وضعیت نارنجی قرار دارند.
همچنین شهرستانهای مشهد، فریمان، سرخس، مهولات، بجستان، رشتخوار، چناران، فیروزه، خوشاب، جوین، جغتای، صالحآباد، فریمان، خواف، کلات، تایباد، چناران، بینالود، خلیل آباد و کوهسرخ در وضعیت زرد کرونایی هستند.
تعداد شهرستانهای با شرایط آبی در خراسان رضوی نیز از یک شهرستان به چهار شهرستان شامل داورزن، زاوه، باخرز و تربت جام افزایش یافته است.
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