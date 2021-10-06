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۱۴ مهر ۱۴۰۰، ۸:۵۵

امیرعبداللهیان در مسکو:

ایران مذاکره برای مذاکره را نمی‌پذیرد/همسایگان در اولویت ما هستند

ایران مذاکره برای مذاکره را نمی‌پذیرد/همسایگان در اولویت ما هستند

وزیر امور خارجه با بیان اینکه مذاکره برای مذاکره را نمی‌پذیریم، گفت: اگر روند مذاکرات مانند ۸ سال گذشته، بخواهد مذاکره برای مذاکره باشد، ایران تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در جریان سفر به روسیه که به دعوت وزیر امور خارجه این کشور انجام گرفته است و در دیدار با سفیر، کارشناسان سفارت و روسای دفاتر نمایندگی دستگاه‌های کشورمان در روسیه، اظهار کرد: نگاه دولت آقای رئیسی این نیست که ما بیاییم گفتگو و یک مصاحبه انجام بدهیم و برویم. توقعی که آقای رئیسی دارند و پیامی که من برای آقای پوتین و مقامات عالی روسیه دارم این است که دولت جدید ایران آمادگی دارد یک جهش جدی و موثر در روابط دو کشور ایجاد شود.

امیرعبداللهیان گفت: دولت جدید آمادگی دارد که پای کار آمده و عمل گرایانه و با سرعت و منطق، تمام موافقت‌نامه‌ها، اسناد و گفتگوهایی که آقای پوتین در دو مرحله از سفرش به ایران و دیدار با مقام معظم رهبری داشته است را اجرایی کند تا بتوانیم در بازه زمانی کوتاهی شاهد جهشی ملموس در روابط دو کشور باشیم.

وی با بیان اینکه رابطه با روسیه و کشورهای همسایه، اولویت سیاست خارجی ایران است، افزود: در یک ماه آینده سمیناری با حضور سفیران ایران در کشورهای همسایه و از جمله روسیه برای آگاهی آنان از برنامه مهم توسعه اقتصادی پایدار دولت جدید ایران بدون گره زدن به تحریم‌ها در تهران برگزار خواهد شد.

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه مذاکره برای مذاکره را نمی‌پذیریم، خاطرنشان کرد: اگر در مذاکرات آتی وین با طرف‌های مقابل، به دستاوردهای ملموس در تامین حقوق ملت ایران برسیم، این توافق به برنامه توسعه اقتصادی پایدار دولت سیزدهم کمک خواهد کرد.

امیرعبداللهیان ادامه داد: اگر روند مذاکرات مانند ۸ سال گذشته، بخواهد همان مسیر را ادامه دهد یعنی مذاکره برای مذاکره باشد جمهوری اسلامی ایران تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.

کد مطلب 5320872

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    نظرات

    • یسنا عامری IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۴
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      اصلا ما تمایلی نداریم بیایم با شماها سر میز مذاکرات احمقانه بی فایده. ما داریم یاد میگیریم تحریمها خنثی کنیم. با خنثی کردن تحریماتون خود بخود تحریما بباد میره... نیازی به مذاکره با عهد شکنان اسلحه فروش و کودک کش نداریم... ما انقد قوی هستیم که پوزه کثیف و الوده به خون شما را به خاک بمالیم... ما ملت
    • مهرداد IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۵
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      مزاکره بی حاصل و بی نتیجه چه سودی دارد . عزت ایران و ایرانی از همه چیز مهم تر است. بیش از پیش ما را تباه نکنید.

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