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۱۵ مهر ۱۴۰۰، ۱۶:۱۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک:

۲۲۷ مورد جدید ابتلا به کرونا در استان مرکزی شناسایی شد/ فوت ۴ نفر

۲۲۷ مورد جدید ابتلا به کرونا در استان مرکزی شناسایی شد/ فوت ۴ نفر

اراک- رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: براساس آخرین نتایج آزمایشگاهی در مورد بیماری کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۲۷ مورد جدید ابتلاء در استان مرکزی شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک، محمد جمالیان عصر پنجشنبه در ارتباط با آخرین وضعیت استان مرکزی در مواجه با ویروس کرونا، اظهار کرد: از زمان شیوع تاکنون تعداد موارد مبتلا به ویروس به ۹۷ هزار و ۷۸۰ نفر رسیده است.

وی افزود: از ۲۲۷ مورد جدید ابتلاء در استان مرکزی، ۳۰ نفر از بیماران در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند که مورد مراقبت قرار دارند و خدمات تخصصی درمانی را دریافت می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: ۱۹۷ مورد از بیماران جدید که شناسایی شده‌اند نیز تا زمان منفی شدن جواب آزمایش و درمان نهایی در منزل قرنطینه شده‌اند.

جمالیان اظهار کرد: متأسفانه در این مدت ۴ مورد فوتی در اثر ابتلاء به ویروس کرونا در استان مرکزی گزارش شده است که بر این اساس تعداد فوتی‌ها در اثر ابتلاء به این ویروس ۲ هزار و ۷۸۰ نفر می‌رسد.

کد مطلب 5321914

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