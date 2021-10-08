به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سلسله جنایت‌های رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن همچنان ادامه دارد. جنگنده‌های عربستان سعودی استان‌های مختلف یمن را به صورت گسترده و وحشیانه بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، استان‌های صعده، مأرب، الجوف و الحدیده هدف بیشترین حملات هوایی و توپخانه ای توسط متجاوزان سعودی قرار گرفتند. رسانه‌های عرب زبان اعلام کردند که در جریان حملات مذکور ۲ غیرنظامی در صعده به شهادت رسیدند.

خبر دیگر اینکه عربستان سعودی همچنان بر خلاف توافق استکهلم به نقض گسترده آتش بس الحدیده ادامه می‌دهد. در همین ارتباط، گفته می‌شود که طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۶۸ مورد نقض آتش‌بس در الحدیده به ثبت رسیده است.

این تحولات درحالی است که اخیراً دولت نجات ملی یمن اعلام کرده است که تنها راه توقف عملیات‌های نظامی نیروهای یمنی، متوقف شدن اقدامات تجاوزکارانه ائتلاف سعودی و پایان یافتن محاصره یمن است.