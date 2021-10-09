مشارکت ۴۰۰ روحانی و امام محله کرمانشاهی در پویش مهرواره اوج

حجت الاسلام مهدی کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از منویات مقام معظم رهبری در مورد استمرار و اوج‌گیری طرح مواسات و همدلی در سراسر کشور طرح مهرواره اوج در سازمان تبلیغات اسلامی در راستای لبیک به فرامین رهبری همزمان با سراسر کشور در استان کرمانشاه آغاز شد.

وی افزود: پویش مهرواره اوج با محوریت مساجد و امامان محله برای حل مشکلات مردم با تکیه بر نیروهای مردمی در استان کرمانشاه در حال انجام است.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: در اجرای طرح مهرواره اوج روحانیون و امامان محله مساجد استان کرمانشاه مسائل و مشکلات محلات خود را رصد کرده و با کمک مردم و جذب کمک خیرین نسبت به حل مشکلات اقدام می‌کنند.

کارگر با اشاره به تعداد روحانیون شرکت کرده در پویش مهرواره اوج در استان کرمانشاه، گفت: از ابتدای آغاز پویش مهرواره اوج در استان کرمانشاه، ۴۰۰ روحانی و امام محله در این پویش ثبت نام کرده و در حال اجرای طرح‌های خود برای توانمندسازی و حل مشکلات محلات با کمک مردم هستند.

وی ادامه داد: پویش مهرواره اوج از ۱۳ شهریور در استان کرمانشاه آغاز شده و تا ۱۳ آبان ماه نیز ادامه دارد.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به اهداف پویش مهرواره اوج، بیان کرد: جلب مشارکت مردم، شناسایی امامان جماعت فعال و در نهایت کمک به حل مشکلات محلات از اهداف و آثار مثبت این مهرواره خواهد بود.