استان سمنان ۴۸۰۰ معلول جسمی و حرکتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزد پور صبح شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی اداره کل بهزیستی سمنان درباره آمار خدمات و معلولیت‌های استان بیان کرد: مجموعاً ۱۳ هزار و ۲۲۷ نفر در سراسر استان تحت پوشش حوزه توانبخشی اداره کل بهزیستی قرار دارند.

وی با بیان اینکه از این تعداد چهار هزار و ۷۹۶ نفر معلول جسمی و حرکتی هستند، افزود: ۶۲۴ نفر معلول در سطح استان دارای مشکل صوت و گفتار، یک هزار و ۸۵۷ نفر شنوایی، یک هزار و ۴۹۵ نفر روان، دو هزار و ۸۰۷ نفر ذهنی و یک هزار و ۶۴۸ نفر معلول حوزه بینایی هستند.

تأمین نیازهای مورد نیاز معلولان

مدیرکل بهزیستی استان سمنان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره نحوه ارائه خدمات به معلولان ابراز کرد: تأمین وسایل کمک توانبخشی تأمین وسایل کمکی و اندام‌های مصنوعی و کمک‌های موردی از جمله اقداماتی است که بهزیستی در قبال این معلولان صورت می‌دهد.

ایزد پور با بیان اینکه یک هزار و ۸۰۵ نفر از معلولان استان در تأمین وسایل کمک توانبخشی، کمک مالی دریافت کرده‌اند، تاکید کرد: کمک‌های غیر مالی مانند خدمات نیز به ۸۱۶ نفر از معلولان در سال جاری ارائه شده است همچنین در بخش دریافت وسایل کمک توانبخشی ارتوز و پروتوز تعداد ۱۱۵ نفر در سطح استان از این خدمات بهره مند شده‌اند.

وی با بیان اینکه در بخش کاشت حلزون به ۴۷ نفر از جامعه معلولان تحت پوشش بهزیستی کمک شده است، گفت: ۴۳ نفر از وسایل کمک توانبخشی دهان و بلع استفاده و یک هزار و ۸۰۴ نفر نیز از کمک موردی بهره مند شدند از سوی دیگر باید گفت ۷۶۸ نفر از معلولان کمک غیرنقدی دریافت کرده‌اند.