مدارس به تدریج بازگشایی شود/ لزوم اجرای دقیق مصوبات ستاد کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، تاکید کرد: رسانه‌های جمعی به‌ویژه صدا و سیما به اطلاع‌رسانی دقیق و اقناعی درباره ضرورت واکسیناسیون ادامه دهند و همچنان توصیه به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی با جدیت در دستور کار باشد.

رئیس‌جمهور از بزرگان صاحب نفوذ و صاحب تریبون در جوامع محلی و استان‌های مختلف کشور خواست مردم را به واکسیناسیون تشویق و ترغیب کنند.

وی با اشاره به ضرورت فعال شدن کمیسیون نظارت بر اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: مصوبات ستاد باید به صورت دقیق و کامل اجرا شود و این نظارت شرط موفقیت است.

رئیس‌جمهور همچنین با تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول، گفت: در این ماه شاهد افزایش جشن‌ها و مراسم شادی از سوی مردم هستیم و لازم است از اجتماعات غیرضرور پرهیز، و یا در صورت ضرورت برگزاری مراسم، شیوه‌نامه‌های بهداشتی به طور کامل رعایت شود.

رئیسی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه علمی و پژوهشی به افکار و سخنان جدید و ایده‌ها و نظرات نو، و بسته نشدن باب پژوهش در حوزه درمان کرونا گفت: طب سنتی در زمینه مبارزه با بیماری‌ها، ایده‌ها و نظراتی دارد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند آنها را بررسی و راستی‌آزمایی کند.

وی در ادامه با بیان اینکه باید به تدریج به سمت بازگشایی حضوری مدارس حرکت کنیم، گفت: با گسترش و تکمیل واکسیناسیون شاهد آموزش حضوری در مدارس خواهیم بود.

رئیسی همچنین با تاکید بر ضرورت حضور منظم و کامل کارمندان در ادارات برای پاسخگویی و انجام امور مردم، گفت: طبق جدول رنگ‌بندی شهرها و با توجه به بهبود شرایط با گسترش واکسیناسیون، حضور کارکنان در ادارات به صورت کامل و در ساعت مقرر ضروری و لازم است.