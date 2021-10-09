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۱۷ مهر ۱۴۰۰، ۱۳:۲۴

رئیسی در جلسه ستاد ملی کرونا:

مدارس به تدریج بازگشایی شود/ لزوم اجرای دقیق مصوبات ستاد کرونا

مدارس به تدریج بازگشایی شود/ لزوم اجرای دقیق مصوبات ستاد کرونا

رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید به تدریج به سمت بازگشایی حضوری مدارس حرکت کنیم، گفت: با گسترش و تکمیل واکسیناسیون شاهد آموزش حضوری در مدارس خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، تاکید کرد: رسانه‌های جمعی به‌ویژه صدا و سیما به اطلاع‌رسانی دقیق و اقناعی درباره ضرورت واکسیناسیون ادامه دهند و همچنان توصیه به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی با جدیت در دستور کار باشد.

رئیس‌جمهور از بزرگان صاحب نفوذ و صاحب تریبون در جوامع محلی و استان‌های مختلف کشور خواست مردم را به واکسیناسیون تشویق و ترغیب کنند.

وی با اشاره به ضرورت فعال شدن کمیسیون نظارت بر اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: مصوبات ستاد باید به صورت دقیق و کامل اجرا شود و این نظارت شرط موفقیت است.

رئیس‌جمهور همچنین با تبریک فرارسیدن ماه ربیع‌الاول، گفت: در این ماه شاهد افزایش جشن‌ها و مراسم شادی از سوی مردم هستیم و لازم است از اجتماعات غیرضرور پرهیز، و یا در صورت ضرورت برگزاری مراسم، شیوه‌نامه‌های بهداشتی به طور کامل رعایت شود.

رئیسی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه علمی و پژوهشی به افکار و سخنان جدید و ایده‌ها و نظرات نو، و بسته نشدن باب پژوهش در حوزه درمان کرونا گفت: طب سنتی در زمینه مبارزه با بیماری‌ها، ایده‌ها و نظراتی دارد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند آنها را بررسی و راستی‌آزمایی کند.

وی در ادامه با بیان اینکه باید به تدریج به سمت بازگشایی حضوری مدارس حرکت کنیم، گفت: با گسترش و تکمیل واکسیناسیون شاهد آموزش حضوری در مدارس خواهیم بود.

رئیسی همچنین با تاکید بر ضرورت حضور منظم و کامل کارمندان در ادارات برای پاسخگویی و انجام امور مردم، گفت: طبق جدول رنگ‌بندی شهرها و با توجه به بهبود شرایط با گسترش واکسیناسیون، حضور کارکنان در ادارات به صورت کامل و در ساعت مقرر ضروری و لازم است.

کد مطلب 5323051
طیبه بیات

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    نظرات

    • IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
      8 1
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      خواهش میکنیم که امسال را به همین صورت حضوری و نیمه حضوری ادامه دهید و اجازه ندهید که مدارس مانند بیمارستان ها منشا پخش ویروس شوند
    • غلامعباس IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
      3 0
      پاسخ
      خواهش میکنم عجولانه و یکباره سیاستها را تغییر ندهید. فرزندان این سرزمین کم داغ پدر و مادر نچشیده اند...
    • IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
      3 0
      پاسخ
      قبل از باز گشایی مدارس دیه ی معلم و دانش اموزان را بر عهده بگیرین
    • ولی پیر IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
      4 0
      پاسخ
      برخی از دانش آموزان به دلایلی تمایل به حضوری شدن مدرسه دارند امّا باید توجه کنیم اولین اشتباه در رعایت نکردن پیشگیری از ویروس کرونا ممکن است آخرین اشتبه باشد.مدارس ما که به لحاظ فیزیکی توسعه نیافته اند.به لحاظ بهداشتی تعداد دستشویی ها وکیفیت آن ها در اکثر مدارس بهبود نیافته اند.آموزش های لازم به دا
    • امیر IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      پس بیماران پیش زمینه ای چی میشن
    • IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۷/۲۲
      1 0
      پاسخ
      سلام خواهشا اجازه دهید حدود ۳ماه کرونا به یک ثباتی یرسد ومطمن شوید بعد ارام ارام شروع به بازگشایی مدارس نمایید چون با شروع فصل سرما شک نکید دچار فاجعه خواهیم شد وقایل کنترل نحواهد بود مدارس را هم امسال خواهشا بی خیال شوید چون والدین این ریسک را نخواهند کرد

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