لزوم همکاری صنعت گردشگری و دانشگاه برای حل مشکلات گردشگری

ابراهیم پور فرج، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آنجایی که نگاه اصلی در این سمپوزیوم بررسی فرایندهای یکصد سال اخیر صنعت گردشگری ایران است، باید دید شکاف اصلی و مهمترین نقطه ضعف در این صنعت کجاست و باید چه اهدافی باید تا کنون به ثمر میرسید که نرسیده است. به عبارت دیگر در سیر تاریخی یکصد سال گردشگری ایران باید دید چه عواملی موجب توسعه و چه عواملی موجب عقب ماندگی گردشگری در کشور ما بوده است.
وی ادامه داد: مرور بر یکصد سال صنعت گردشگری ایران، میتواند آمار فعالیتهای مفید و تأثیر گذار و حتی مخرب را در قالب نموداری به کارشناسان نشان دهد. تاریخ همیشه به ما در تصمیم درست، کمک زیادی میکند؛ اگر ما بدون نگاه به تاریخ و تجربه پیشینیان به مسیر ادامه دهیم، دوباره محکوم به همان اشتباهات و تجربهها میشویم.
پور فرج گفت: جمع آوری اطلاعات با رویکرد تاریخی در این رویداد میتواند کمک زیادی به توسعه همکاری صنعت و دانشگاه در این عرصه بیانجامد. تجربههای موجود به ما نشان داده است که هم فکری و هم یاری صنعت و دانشگاه نتایج مثبتی برای توسعه یک صنعت به همراه داشته است.
به گفته رئیس جامعه تورگردانان ایران، اگر بتوانیم علم و صنعت را در کنار یکدیگر قرار دهیم، دانشگاه بسیاری از مسائل موجود که در صنعت نیاز به بررسی دارد را حل میکند و ایجاد گفت و شنود علمی در این دو نهاد راههای زیادی را برای کارشناسان باز میکند. جامعه علمی باید از شکافهای موجود در صنعت آگاهی داشته باشد در غیر این صورت و در شرایطی که مجزا از یکدیگر عمل کنند، توسعه یافتگی میسر نخواهد شد و در نهایت هم علم و هم صنعت باید با چالشهای موجود دست و پنجه نرم کنند و هیچ اتفاق مثبتی نمیافتد.
وی گفت: تمام تلاش جامعه صنعت گردشگری این است که علم و صنعت را در کنار یکدیگر قرار دهد و کمک کند تا برای رسیدن به توسعه یافتگی سرعت کافی به یکدیگر بدهند.
پورفرج با اشاره به اهمیت برگزاری سمپوزیوم ملی یکصد سال گردشگری ایران در تعامل صنعت و دانشگاه گفت: بررسی صنعت و حل چالشها با کمک علم و حل معضلات علمی با کمک صنعت در نهایت آینده درخشانی را در هر دو عرصه برای ما به ارمغان میآورد و پیشنهادهای علم میتوان راهگشای مطمئنی برای صنعت باشد.
این فعال در عرصه گردشگری افزود: با توسعه صنعت گردشگری اصلی ترین معضل جوانان که کمبود اشتغال و بیکاری است، تا حد زیادی حل میشود چراکه گردشگری صنعتی اشتغال زا است. علاوه بر آن میتواند معرف استانداردی برای ایران در فضای بین المللی باشد.
نظر شما