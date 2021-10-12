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۲۰ مهر ۱۴۰۰، ۹:۴۶

پورفرج مطرح کرد؛

لزوم همکاری صنعت گردشگری و دانشگاه برای حل مشکلات گردشگری

لزوم همکاری صنعت گردشگری و دانشگاه برای حل مشکلات گردشگری

رئیس جامعه تورگردانان ایران گفت: اگر بتوانیم علم و صنعت را در کنار یکدیگر قرار دهیم، دانشگاه بسیاری از مسائل موجود که در صنعت گردشگری نیاز به بررسی دارد را حل می‌کند.

ابراهیم پور فرج، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از آنجایی که نگاه اصلی در این سمپوزیوم بررسی فرایندهای یکصد سال اخیر صنعت گردشگری ایران است، باید دید شکاف اصلی و مهمترین نقطه ضعف در این صنعت کجاست و باید چه اهدافی باید تا کنون به ثمر می‌رسید که نرسیده است. به عبارت دیگر در سیر تاریخی یکصد سال گردشگری ایران باید دید چه عواملی موجب توسعه و چه عواملی موجب عقب ماندگی گردشگری در کشور ما بوده است.

وی ادامه داد: مرور بر یکصد سال صنعت گردشگری ایران، می‌تواند آمار فعالیت‌های مفید و تأثیر گذار و حتی مخرب را در قالب نموداری به کارشناسان نشان دهد. تاریخ همیشه به ما در تصمیم درست، کمک زیادی می‌کند؛ اگر ما بدون نگاه به تاریخ و تجربه پیشینیان به مسیر ادامه دهیم، دوباره محکوم به همان اشتباهات و تجربه‌ها می‌شویم.

پور فرج گفت: جمع آوری اطلاعات با رویکرد تاریخی در این رویداد می‌تواند کمک زیادی به توسعه همکاری صنعت و دانشگاه در این عرصه بیانجامد. تجربه‌های موجود به ما نشان داده است که هم فکری و هم یاری صنعت و دانشگاه نتایج مثبتی برای توسعه یک صنعت به همراه داشته است.

به گفته رئیس جامعه تورگردانان ایران، اگر بتوانیم علم و صنعت را در کنار یکدیگر قرار دهیم، دانشگاه بسیاری از مسائل موجود که در صنعت نیاز به بررسی دارد را حل می‌کند و ایجاد گفت و شنود علمی در این دو نهاد راه‌های زیادی را برای کارشناسان باز می‌کند. جامعه علمی باید از شکاف‌های موجود در صنعت آگاهی داشته باشد در غیر این صورت و در شرایطی که مجزا از یکدیگر عمل کنند، توسعه یافتگی میسر نخواهد شد و در نهایت هم علم و هم صنعت باید با چالش‌های موجود دست و پنجه نرم کنند و هیچ اتفاق مثبتی نمی‌افتد.

وی گفت: تمام تلاش جامعه صنعت گردشگری این است که علم و صنعت را در کنار یکدیگر قرار دهد و کمک کند تا برای رسیدن به توسعه یافتگی سرعت کافی به یکدیگر بدهند.

پورفرج با اشاره به اهمیت برگزاری سمپوزیوم ملی یکصد سال گردشگری ایران در تعامل صنعت و دانشگاه گفت: بررسی صنعت و حل چالش‌ها با کمک علم و حل معضلات علمی با کمک صنعت در نهایت آینده درخشانی را در هر دو عرصه برای ما به ارمغان می‌آورد و پیشنهادهای علم می‌توان راهگشای مطمئنی برای صنعت باشد.

این فعال در عرصه گردشگری افزود: با توسعه صنعت گردشگری اصلی ترین معضل جوانان که کمبود اشتغال و بیکاری است، تا حد زیادی حل می‌شود چراکه گردشگری صنعتی اشتغال زا است. علاوه بر آن می‌تواند معرف استانداردی برای ایران در فضای بین المللی باشد.

کد مطلب 5325547
فاطمه کریمی

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