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۲۰ مهر ۱۴۰۰، ۹:۵۰

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز:

۷ رأس بز وحشی بر اثر طاعون نشخوارکنندگان در طالقان تلف شدند

۷ رأس بز وحشی بر اثر طاعون نشخوارکنندگان در طالقان تلف شدند

کرج - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز گفت: تا الان تلفات طاعون نشخوارکنندگان در این استان بالا نبوده و تنها در هفت رأس بز وحشی در طالقان مشاهده شده است.

فردین حکیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیماری طاعون نشخوارکنندگان مختص بز و گوسفند از گونه اهلی و وحشی است و سایر حیوانات را درگیر نمی‌کند.

وی با بیان اینکه این بیماری در شهرستان طالقان مشاهده شده و به نوعی بومی این منطقه محسوب می‌شود، تصریح کرد: برخی از استان‌ها درگیر این بیماری هستند و در استان البرز فقط در منطقه طالقان وجود دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با بیان اینکه خوشبختانه تا الان تلفات بالا نبوده و حدود ۷ رأس بز وحشی مشاهده شده است، خاطرنشان کرد: احتمال دارد آمار تلفات بیشتر از این باشد، چون برخی از نقاط به نوعی در دسترس نیست و تردد امکان‌پذیر نیست.

وی بیان کرد: اقدامات پیشگیرانه من جمله خروج دام از مناطق آلوده در حال انجام است تا از شیوع و گسترش بیماری جلوگیری شود.

حکیمی گفت: اداره دام‌پزشکی استان البرز در حال بررسی هستند تا اگر تعداد محدودی از دام‌ها واکسینه نشدند، برای مقابله با شیوع بیماری واکسینه شوند.

وی با بیان اینکه همکاران ما در طالقان به صورت آماده‌باش هستند، اظهار کرد: بر این اساس اگر چنان چه لاشه‌ای وجود دارد، فوراً دفن بهداشتی و امحا کنند و آبشخورهایی که در منطقه طالقان امکان آلودگی دارد را ضدعفونی کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با بیان اینکه بیماری طاعون نشخوارکنندگان به هیچ وجه قابل سرایت به انسان نیست و هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد، متذکر شد: چون یکسری رسانه‌ها به اشتباه اطلاع‌رسانی کردند و دغدغه‌ای برای مردم ایجاد کردند.

کد مطلب 5325582

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