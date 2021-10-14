میزبانی قزوین در لیگ آزادگان در انتظار تأیید هیئت فوتبال تهران

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ دسته یک قزوین در حالی از روز شنبه ۲۴ مهر آغاز می‌شود که پیش‌ازاین قرار بود تیم شمس آذر قزوین با خرید امتیاز تیم بادران تهران، به‌عنوان نماینده استان قزوین در مسابقات فوتبال لیگ دسته یک کشور حاضر شود.

اما در آستانه دو روز تا آغاز مسابقات لیگ دسته یک، هنوز اثری از نام شمس آذر قزوین در برنامه نیست و طبق برنامه تیم بادران تهران یکشنبه ۲۵ مهرماه در تهران میزبان مس کرمان خواهد بود.

پژواک کرمپور سرمربی تیم شمس آذر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امتیاز تیم بادران توسط تیم شمس آذر خریداری شده و کارهای نقل انتقال انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه هنوز در برنامه فدراسیون نام بادران وجود دارد و طبق برنامه این تیم میزبان مس خواهد بود عنوان کرد: تأیید و انتقال امتیاز این تیم منوط به اجازه هیئت فوتبال استان تهران است اما این کار تا به امروز انجام نشده است.

سرمربی تیم شمس آذر اضافه کرد: منتظر تصمیم هیئت فوتبال تهران هستیم تا هرچه زودتر با خروج امتیاز تیم بادران از تهران موافقت کند و تنها در این صورت است که می‌توانیم از تیم‌های لیگ یک در قزوین میزبانی کنیم.

وی عنوان کرد: هیچ نگرانی از بابت انتقال تیم وجود ندارد و تیم شمس آذر قزوین در لیگ دسته ۱ فوتبال حضور دارد اما با توجه به مشکلات به وجود آمده پیش‌بینی می‌کنیم چند بازی نخست را در تهران میزبان رقبای خود باشیم.

کرمپور بیان کرد: امیدواریم هیئت فوتبال تهران همکاری لازم را با تیم شمس آذر و مردم استان قزوین داشته باشد تا مردم استان قزوین میزبان خوبی برای تیم‌های حاضر در لیگ آزادگان باشند.

وی در پایان در رابطه با شرایط تیم نیز عنوان کرد: وضعیت تیم خوب است و تمرین‌های خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم و امیدواریم با رفع مشکلات پیش رو نماینده خوبی برای قزوین در فوتبال کشور باشیم.