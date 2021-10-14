مجری «دستپخت» به دلیل ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری شد

سمیرا نظری روابط عمومی برنامه تلویزیونی «دستپخت» درباره ابتلای مجری برنامه به ویروس کرونا به خبرنگار مهر بیان کرد: سید وحید حسینی مجری و کارگردان برنامه «دستپخت» روز گذشته چهارشنبه ۲۱ مهر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری شد.

وی ادامه داد: گروه برنامه ساز دستپخت این روزها در حال ضبط و تصویربرداری برنامه بود که به دلیل ابتلای آقای حسینی ضبط متوقف شد.

نظری درباره وضعیت مجری دستپخت نیز گفت: ریه آقای حسینی تا حدودی درگیر شده است اما به گفته پزشکان جای نگرانی نیست و فعلا چند روزی باید در بیمارستان بستری باشد.

وی در پایان درباره پخش برنامه نیز عنوان کرد: در پخش برنامه «دستپخت» خللی ایجاد نمی شود و قسمت های جدید مسابقه طبق روال از شبکه یک پخش خواهد شد.