سفر به هتل شاه عباسی اصفهان زیباترین هتل خاورمیانه را تجربه کنید

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، هتل شاه عباسی یا مهمانسرای عباسی از هتل‌های بزرگ ایران و شهر اصفهان می‌باشد که به دلیل معماری ان، که از معماری دوران صفوی الگو گرفته است و بین میان بافت اصفهان واقع شده است از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد، شما می‌توانید برای بازدید از این هتل در اولین فرصت بلیط چارتری مشهد اصفهان بگیرید و از سفر خود لذت ببرید.

تاریخچه هتل عباسی اصفهان

خبرگزاری سی ان ان در گزارشی در مارس ۲۰۱۷ این هتل را به عنوان زیباترین هتل خاورمیانه معرفی کرد، مادر شاه سلطان حسین صفوی (اخرین پادشاه صفوی) پس از ساخت مدرسه چهارباغ موقوفات فراوان اختصاصی چون چند مزرعه، باغ، مغازه و کاروانسرا به ان داد. از موقوفاتی که مشهور بود مدرسه‌ی کاروانسرای مادرشاه بود که دیوار به دیوار مدرسه قرار داشت و پس از حمله افغان‌ها تمام این موقوفات از جمله کاروانسرا ویران شد و با این حال نقاشی که در عهد محمد شاه رسم شده نشان می‌دهد که این کاروانسرا در ان زمان فعال بوده است.

سال ۱۳۳۶ با حمایت دولت وقت، اجاره نامه‌ای بین سازمان اوقاف و بیمه ایران برگزار شد مبنی بر این که بیمه ایران با هزینه خود نسبت به احداث هتل در این مکان اقدام و پس از اتمام ان بهره برداری بشود، گفتنی است در ان زمان مدیریت بیمه ایران شعبه اصفهان به عهده رضا ارحام صدر بازیگر قدیمی سینما و تئاتر اصفهان بوده است که نقش بسیار مؤثری در اجرای ان داشته است و مهندس عبدالحسین محیط با ریاست باستان شناس فرانسوی اندره گدار که باستان شناس و معمار مورخ هنر فرانسه و خاورمیانه که سال‌ها به عنوان مدیر سرویس باستان شناسی ایران فعالیت داشت با حمایت و پشتیبانی بیمه ایران در سال ۱۳۳۸ ساخت هتل را شروع کردند و در هنگام سخت سعی بر این داشتند که بازمانده کاروانسرا مورد مرمت قرار بگیرد و طراحی هتل نیز هماهنگ با معماری عصر صفوی باشد. طراحی داخلی این بنا به گونه‌ای است که بیانگر جلوه‌های اصیل هنر ایرانی باشد و بلخره بعد از سال‌ها هتل شاه عباسی در سال ۱۳۴۵ افتتاح شد، البته این را هم بدانید بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ این مجموعه با حذف کلمه شاه به هتل عباسی تغییر نام داد. اگر بلیط ارزان چارتری گرفته اید حتماً به این هتل سری بزنید.

معماری هتل

این هتل با استانداردهای بین المللی ساخته شده است و دارای ۲۲۴ اتاق، سوئیت و اپارتمان می‌باشد.هر ساله این هتل بازدید کننده و گردشگران داخلی و خارجی فراوانی دارد که ده‌ها هیئت از میهمانان عالی رتبه سیاسی و شخصیت‌های بین المللی است.

قدمت هتل عباسی

حدود ۳۰۰ سال پیش این هتل ساخته شده است و همانطور که گفتیم دارای اتاق‌های بسیار زیادی است. شما می‌توانید با تهیه بلیط هواپیما چارتر کیش اصفهان به این هتل سفر کنید.

امکانات و خدمات هتل عباسی

این هتل شامل رستوران چهلستون، سفره خانه سنتی، و رستوران چشم انداز در بام هتل عباسی از امکانات این هتل هستند. همچنین کافه نقش جهان و چایخانه سنتی انواع نوشیدنی‌های سرد و گرم را دارد.و از دیگر امکانات می‌توان به فضای سبز و محوطه بزرگ، استخر، سونا، سالن بدنسازی، و فروشگاه سوغات و صنایع‌دستی اشاره نمود.

فاصله هتل تا مکان‌های دیدنی اصفهان چقدر است؟

هتل عباسی تا سی و سه پل ۳ دقیقه، تا میدان نقش جهان ۹ دقیقه و بازار بزرگ اصفهان ۵ دقیقه با ماشین و تا کاخ هشت بهشت تنها ۴ دقیقه پیاده فاصله دارد. اس چارتر این امکان رابه شما می‌دهد تا کمتر از سه دقیقه بلیط هواپیما چارتر اصفهان خود را خریداری نمائید.

هتل عباسی کجاست؟

اصفهان, خیابان چهارباغ عباسی خیابان آمادگاه، هتل عباسی اصفهان

قیمت بلیط ورودی شاه عباسی

اگر نمی‌خواهید در این هتل اقامت بگیرید و فقط ان را تماشا کنید باید به اضافه هر نفر ۲۵,۰۰۰ تومان پرداخت کنید.

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